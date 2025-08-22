Sérignac-sur-Garonne, promenade entre Canal et Garonne Sérignac-sur-Garonne Lot-et-Garonne

Sérignac-sur-Garonne, promenade entre Canal et Garonne En VTT Difficulté moyenne

Sérignac-sur-Garonne, promenade entre Canal et Garonne 47310 Sérignac-sur-Garonne Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 12500.0 Tarif :

Parcours sans difficulté majeure dans une plaine où vergers et peupleraies cohabitent, entre canal de Garonne et son fleuve. Le long du canal, vous emprunterez la voie verte, nouvellement aménagée.

Difficulté moyenne

+33 5 53 66 14 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sérignac-sur-Garonne, promenade entre Canal et Garonne

A route without any major difficulty in a plain where orchards and poplar groves cohabit, between the Garonne canal and its river. Along the canal, you will take the newly developed greenway.

Deutsch : Sérignac-sur-Garonne, promenade entre Canal et Garonne

Strecke ohne größere Schwierigkeiten in einer Ebene, in der Obstplantagen und Pappelwälder nebeneinander liegen, zwischen dem Garonne-Kanal und seinem Fluss. Entlang des Kanals fahren Sie auf dem neu angelegten grünen Weg.

Italiano :

Un percorso senza grandi difficoltà in una pianura dove convivono frutteti e pioppeti, tra il canale della Garonna e il suo fiume. Lungo il canale si percorre la nuova greenway.

Español : Sérignac-sur-Garonne, promenade entre Canal et Garonne

Un recorrido sin mayores dificultades en una llanura donde conviven huertos y alamedas, entre el canal del Garona y su río. A lo largo del canal, tomará la recién desarrollada vía verde.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-15 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine