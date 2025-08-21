Serntier de randonnée pédestre à la découverte des bords du Loir

Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, PDIPR Serntier de randonnée pédestre à la découverte des bords du Loir 49140 Corzé Maine-et-Loire Pays de la Loire

Au départ du bourg de Corzé, ce circuit facile vous fera découvrir l’ancienne voie ferrée de Corzé et les bords du Loir qui serpentent l’Anjou.

+33 2 41 76 37 26

English :

Leaving from the village of Corzé, this easy trail takes you along the old Corzé railroad line and along the banks of the Loir, which winds its way through Anjou.

Deutsch :

Ausgehend vom Marktflecken Corzé führt Sie dieser leichte Rundweg über die alte Eisenbahnstrecke von Corzé und die Ufer des Loir, die sich durch das Anjou schlängeln.

Italiano :

Partendo dal villaggio di Corzé, questo facile percorso si snoda lungo la vecchia linea ferroviaria di Corzé e le rive del Loir, attraversando l’Anjou.

Español :

Partiendo del pueblo de Corzé, este fácil sendero recorre la antigua vía férrea de Corzé y las orillas del Loir a su paso por Anjou.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-06 par Anjou tourime