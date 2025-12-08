S’EXERCER SUR UN EQUIPEMENT SPORTIF DE PLEIN AIR Deauville Calvados

S’EXERCER SUR UN EQUIPEMENT SPORTIF DE PLEIN AIR

14800 Deauville Calvados Normandie

inDeauville, la pratique sportive est encouragée et s’ouvre à tous les niveaux. Des équipements sportifs (modules d’exercices, terrains multisports et skate parcs) de plein air et en libre-service sont mis à disposition sur ses espaces naturels aménagés pour se muscler, se maintenir en forme, partager un esprit d’équipe, performer sa technique un simplement se détendre.

Face à la mer, entouré de verdure ou le long du marais, et si on mettait plus de sport dans nos vies ?

English :

in Deauville, sports activities are encouraged and open to all levels. Sports facilities (exercise modules, multi-sports fields and skate parks) are available in the open air and in self-service on its natural landscaped areas to build muscle, stay in shape, share a team spirit, improve your technique or simply relax

Facing the sea, surrounded by greenery or along the marsh, what if we put more sport in our lives?

Deutsch :

inDeauville werden sportliche Aktivitäten auf allen Ebenen gefördert. Sportanlagen (Übungsmodule, Multisportplätze und Skateparks) im Freien und zur Selbstbedienung stehen in den Naturgebieten zur Verfügung, um Muskeln aufzubauen, sich in Form zu halten, den Teamgeist zu stärken, seine Technik zu verbessern oder einfach nur zu entspannen

Mit Blick auf das Meer, umgeben von Grünflächen oder entlang des Sumpfes wie wäre es, wenn wir mehr Sport in unser Leben bringen würden?

Italiano :

a Deauville lo sport è incoraggiato ed è aperto a tutti i livelli. Le strutture sportive (moduli per l’esercizio fisico, campi polisportivi e skate park) sono disponibili all’aperto e in self-service nelle sue aree paesaggistiche naturali per costruire muscoli, tenersi in forma, condividere uno spirito di squadra, migliorare la propria tecnica o semplicemente rilassarsi

Di fronte al mare, immersi nel verde o lungo la palude, e se mettessimo più sport nella nostra vita?

Español :

en Deauville se fomenta el deporte y está abierto a todos los niveles. Las instalaciones deportivas (módulos de ejercicios, campos polideportivos y parques de patinaje) están disponibles al aire libre y en autoservicio en sus zonas naturales ajardinadas para fortalecer los músculos, mantenerse en forma, compartir un espíritu de equipo, mejorar su técnica o simplemente relajarse

Frente al mar, rodeados de vegetación o junto a la marisma, ¿qué pasaría si pusiéramos más deporte en nuestras vidas?

