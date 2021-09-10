Simiane-Collongue Le Pilon du Roy Simiane-Collongue Bouches-du-Rhône
Simiane-Collongue Le Pilon du Roy Simiane-Collongue Bouches-du-Rhône vendredi 1 août 2025.
Simiane-Collongue Le Pilon du Roy
Simiane-Collongue Le Pilon du Roy Parking Les Marres 13109 Simiane-Collongue Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Durée : 150 Distance : 6500.0 Tarif :
Boucle de 2h30 au départ de Simiane-Collongue, sur le Massif de l’Etoile. Le Pilon du Roi (710m) offre une vue sur Marseille.
English :
A 2h30 loop starting from Simiane-Collongue, on the Massif de l’Etoile. The Pilon du Roi (710m) offers a view of Marseille.
Deutsch :
2,5-stündige Rundwanderung von Simiane-Collongue aus über das Massif de l’Etoile. Der Pilon du Roi (710 m) bietet einen Blick auf Marseille.
Italiano :
Un anello di 2,5 ore con partenza da Simiane-Collongue, sul Massiccio dell’Etoile. Il Pilon du Roi (710 m) offre una vista su Marsiglia.
Español :
Un bucle de 2,5 horas que parte de Simiane-Collongue, en el Macizo de l’Etoile. El Pilon du Roi (710 m) ofrece una vista de Marsella.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2021-09-10 par Provence Tourisme