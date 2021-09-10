Simiane-Collongue Le Pilon du Roy Simiane-Collongue Bouches-du-Rhône

Simiane-Collongue Le Pilon du Roy Parking Les Marres 13109 Simiane-Collongue Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : 150 Distance : 6500.0 Tarif :

Boucle de 2h30 au départ de Simiane-Collongue, sur le Massif de l’Etoile. Le Pilon du Roi (710m) offre une vue sur Marseille.

English :

A 2h30 loop starting from Simiane-Collongue, on the Massif de l’Etoile. The Pilon du Roi (710m) offers a view of Marseille.

Deutsch :

2,5-stündige Rundwanderung von Simiane-Collongue aus über das Massif de l’Etoile. Der Pilon du Roi (710 m) bietet einen Blick auf Marseille.

Italiano :

Un anello di 2,5 ore con partenza da Simiane-Collongue, sul Massiccio dell’Etoile. Il Pilon du Roi (710 m) offre una vista su Marsiglia.

Español :

Un bucle de 2,5 horas que parte de Simiane-Collongue, en el Macizo de l’Etoile. El Pilon du Roi (710 m) ofrece una vista de Marsella.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2021-09-10 par Provence Tourisme