Siros Mémoire de Saligue Siros Pyrénées-Atlantiques

Ce parcours d’interprétation vous conduira à la découverte de la Saligue, végétation typique que l’on retrouve dans les zones humides du gave de Pau. Parsemées tout au long du parcours, vous trouverez des stations d’interprétation qui vous permettront d’en apprendre davantage sur ce patrimoine.

English : Siros Mémoire de Saligue

This interpretation trail will lead you to the discovery of the Saligue, a typical vegetation found in the wetlands of the Gave de Pau. Along the way, you will find interpretation stations that will allow you to learn more about this heritage.

Deutsch : Siros Mémoire de Saligue

Dieser Interpretationspfad führt Sie zur Entdeckung der Saligue, einer typischen Vegetation, die in den Feuchtgebieten des Gave de Pau zu finden ist. Entlang des Weges finden Sie Interpretationsstationen, an denen Sie mehr über dieses Kulturerbe erfahren können.

Italiano :

Questo percorso di interpretazione vi porterà alla scoperta della Saligue, una vegetazione tipica delle zone umide del Gave de Pau. Lungo il percorso si trovano stazioni di interpretazione che permettono di conoscere meglio questo patrimonio.

Español : Siros Mémoire de Saligue

Este sendero de interpretación le llevará a descubrir la Saligue, una vegetación típica de los humedales del Gave de Pau. A lo largo del camino, encontrará estaciones de interpretación donde podrá aprender más sobre este patrimonio.

