Site du jardin de villa Maria Serena Menton Alpes-Maritimes

Site du jardin de villa Maria Serena 21 promenade Reine Astrid 06500 Menton Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur
A 300m des grottes de Grimaldi des outils en silex ont été découverts dans ce jardin. Les chasseurs de l’époque épipaléolithique (il y a environ 12 000 ans) qui se réfugièrent dans ces grottes traversèrent le site où ils ramassèrent et taillèrent du silex
https://www.menton.fr/Jardin-Maria-Serena.html +33 4 83 93 70 20
English : Site of the villa Maria Serena garden
300 metres from the Grimaldi caves some flint tools were discovered in the Maria Serena garden, which is owned by the town of Menton.It is thought that they date back to the Epipaleolithic period and are approximately 12 000 years old. The hunters of the Epipaleolithic, who took shelter in the Grimaldi caves, walked across the present site of garden of the Maria Serena villa where they used to collect and cut flintstone.
Deutsch : Website des Gartens von Villa Maria Serena
300 m von den Grimaldi-Höhlen entfernt wurden in diesem Garten Werkzeuge aus Feuerstein entdeckt. Jäger aus der Epipaläolithikum-Zeit (vor ca. 12.000 Jahren), die in diesen Höhlen Zuflucht suchten, kamen durch den Ort, wo sie Feuerstein sammelten und schnitten
Italiano :
A 300 metri dalle grotte di Grimaldi, strumenti in selce sono stati scoperti nel giardino Maria Serena, di proprietà della città di Mentone.Si pensa che risalgono al periodo epipaleolitico e che hanno circa 12.000 anni. I cacciatori dell’Epipaleolitico, che si rifugiarono nelle grotte di Grimaldi, attraversarono il sito attuale del giardino di Villa Maria Serena dove raccolsero e tagliarono pietre.
Español :
Se han encontrado herramientas de sílex en este jardín a 300 m de las cuevas de Grimaldi. Los cazadores del Epipaleolítico (hace unos 12.000 años) que se refugiaban en estas cuevas pasaban por el lugar donde recogían y tallaban el sílex
