Site Nordique de Arc-sous-Cicon Arc-sous-Cicon Doubs

Site Nordique de Arc-sous-Cicon Crêt Monniot 25520 Arc-sous-Cicon Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Pratique du ski de fond et de raquettes à neige, depuis le village ou le Crêt Monniot. Salle hors sac, loc de matériel. 10 pistes ski et raquettes

https://pass.espacenordiquejurassien.com/station/ARC-SOUS-CICON +33 6 31 71 60 37

English : Site Nordique de Arc-sous-Cicon

Cross-country skiing and snowshoeing from the village or Crêt Monniot. Equipment hire. 10 ski and snowshoe trails

Deutsch : Site Nordique de Arc-sous-Cicon

Langlauf und Schneeschuhwandern, vom Dorf oder vom Crêt Monniot aus. Hors sac-Raum, Materialverleih. 10 Ski- und Schneeschuhpisten

Italiano :

Sci di fondo e racchette da neve dal villaggio o da Crêt Monniot. Noleggio attrezzatura. 10 percorsi per sci e racchette da neve

Español :

Esquí de fondo y raquetas de nieve desde el pueblo o Crêt Monniot. Alquiler de material. 10 pistas de esquí y raquetas de nieve

