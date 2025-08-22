Site raquettes Plateau du Russey Le Russey Doubs
Site raquettes Plateau du Russey Le Russey Doubs vendredi 1 mai 2026.
Site raquettes Plateau du Russey
Site raquettes Plateau du Russey 25210 Le Russey Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : Tarif :
Accès par le Russey, Bonnétage, Le Barboux, Le Bizot, et Noël-Cerneux
– 8 pistes 41,8 km dont 2 pistes frontalières Le Russey et Val de Morteau.
http://www.pays-horloger.com/ +33 3 81 64 11 88
English : Site raquettes Plateau du Russey
Access via Le Russey, Bonnétage, Le Barboux, Le Bizot and Noël-Cerneux
– 8 runs 41.8 km including 2 border runs: Le Russey and Val de Morteau.
Deutsch : Site raquettes Plateau du Russey
Zugang über Le Russey, Bonnétage, Le Barboux, Le Bizot und Noël-Cerneux.
– 8 Pisten 41,8 km darunter 2 Grenzpisten: Le Russey und Val de Morteau.
Italiano :
Accesso via Le Russey, Bonnétage, Le Barboux, Le Bizot e Noël-Cerneux
– 8 piste 41,8 km tra cui 2 piste di confine: Le Russey e Val de Morteau.
Español :
Acceso por Le Russey, Bonnétage, Le Barboux, Le Bizot y Noël-Cerneux
– 8 recorridos 41,8 km incluyendo 2 recorridos fronterizos: Le Russey y Val de Morteau.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-08 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data