Skate park Rioz Haute-Saône

Skate park Chemin du centre culturel et de loisirs 70190 Rioz Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
Venez rider sur les modules du Skate Park de Rioz !!
Activité libre.
http://www.ccsl-rioz.fr/ +33 3 84 77 72 12
English : Skate park
Come and ride on the modules of the Rioz Skate Park !
Free activity.
Deutsch : Skate park
Kommt und ridet auf den Modulen des Skate Parks von Rioz!!!
Freie Aktivität.
Italiano :
Venite a pedalare sui moduli del Rioz Skate Park!
Attività gratuita.
Español :
¡Ven a montar en los módulos del Rioz Skate Park !
Actividad gratuita.
