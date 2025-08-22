Skate park Rioz Haute-Saône

Skate park Rioz Haute-Saône vendredi 1 mai 2026.

Skate park

Skate park Chemin du centre culturel et de loisirs 70190 Rioz Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

Venez rider sur les modules du Skate Park de Rioz !!
Activité libre.

http://www.ccsl-rioz.fr/   +33 3 84 77 72 12

English : Skate park

Come and ride on the modules of the Rioz Skate Park !
Free activity.

Deutsch : Skate park

Kommt und ridet auf den Modulen des Skate Parks von Rioz!!!
Freie Aktivität.

Italiano :

Venite a pedalare sui moduli del Rioz Skate Park!
Attività gratuita.

Español :

¡Ven a montar en los módulos del Rioz Skate Park !
Actividad gratuita.

