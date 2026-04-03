Ski de randonnée Circuit 2 Le Hohneck Muhlbach-sur-Munster Haut-Rhin

Ski de randonnée Circuit 2 Le Hohneck

Ski de randonnée Circuit 2 Le Hohneck 68380 Muhlbach-sur-Munster Haut-Rhin Grand Est

Durée : 150 Distance : 4200.0 Tarif :

Une belle montée en ski de randonnée au départ du Gaschney, offrant un accès progressif à l’un des plus beaux sommets du massif et à de larges vues hivernales.

https://www.vallee-munster.eu/ +33 3 89 77 31 80

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English :

A beautiful ski touring ascent from Le Gaschney, offering gradual access to one of the massif?s most beautiful peaks and wide winter views.

Deutsch :

Ein schöner Aufstieg mit Tourenski von Gaschney aus, der einen progressiven Zugang zu einem der schönsten Gipfel des Massivs und weite winterliche Aussichten bietet.

Italiano :

Una bella salita scialpinistica da Le Gaschney, che offre un accesso graduale a una delle cime più belle del massiccio e ampie vedute invernali.

Español :

Una hermosa ascensión de esquí de travesía desde Le Gaschney, que ofrece un acceso gradual a uno de los picos más bellos del macizo y amplias vistas invernales.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-30 par Système d’informations touristique Alsace