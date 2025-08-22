Soirée calme en première ligne Barisis-aux-Bois Aisne

Soirée calme en première ligne A pieds

Au cours de la Grande Guerre, le village de Barisis, situé au coeur de la forêt et dominé par les reliefs du plateau calcaire, représente un enjeu stratégique pour les forces militaires. D’abord occupé par les Allemands, avant d’être dynamité et repris par les alliés, il connaît bien des vicissitudes dont certains stigmates sont encore visibles aujourd’hui. Ce parcours raconte au travers de 7 panneaux d’interprétation la chronologie d’un village en temps de guerre et montre comment les soldats se sont adaptés à sa géographie si particulière.

During the Great War, the village of Barisis, located in the heart of the forest and dominated by the reliefs of the limestone plateau, represented a strategic stake for the military forces. First occupied by the Germans, before being blown up and taken over by the Allies, it experienced many vicissitudes, some of which are still visible today. Through 7 interpretation panels, this tour tells the chronology of a village in wartime and shows how the soldiers adapted to its particular geography.

Während des Ersten Weltkriegs war das Dorf Barisis, das sich im Herzen des Waldes befand und von den Erhebungen des Kalksteinplateaus dominiert wurde, für die Streitkräfte von strategischer Bedeutung. Zunächst von den Deutschen besetzt, bevor es gesprengt und von den Alliierten zurückerobert wurde, erlebte es viele Wechselfälle, von denen einige Stigmata noch heute sichtbar sind. Dieser Rundgang erzählt anhand von sieben Schautafeln die Chronologie eines Dorfes in Kriegszeiten und zeigt, wie sich die Soldaten an die besondere Geografie des Dorfes angepasst haben.

Durante la Grande Guerra, il villaggio di Barisis, situato nel cuore della foresta e dominato dal rilievo dell’altopiano calcareo, rappresentava una questione strategica per le forze militari. Occupata per la prima volta dai tedeschi, prima di essere fatta saltare in aria e riconquistata dagli Alleati, ha vissuto molte vicissitudini, alcune delle quali sono visibili ancora oggi. Questo tour racconta la storia di un villaggio in tempo di guerra attraverso 7 pannelli interpretativi e mostra come i soldati si siano adattati alla sua particolare geografia.

Durante la Gran Guerra, el pueblo de Barisis, situado en el corazón del bosque y dominado por el relieve de la meseta calcárea, representaba un desafío estratégico para las fuerzas militares. Ocupada primero por los alemanes, antes de ser dinamitada y reconquistada por los aliados, experimentó muchas vicisitudes, algunas de las cuales aún son visibles hoy en día. Este recorrido cuenta la historia de un pueblo en tiempos de guerra a través de 7 paneles de interpretación y muestra cómo los soldados se adaptaron a su particular geografía.

