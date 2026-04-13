Itinéraire Sonore: Le Musée des musées, Musée de Flandre, Cassel

Itinéraire Sonore: Le Musée des musées Dimanche 19 avril, 15h30 Musée de Flandre Nord

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-19T15:30:00+02:00 – 2026-04-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-19T15:30:00+02:00 – 2026-04-19T17:00:00+02:00

Pour célébrer les vingt ans du réseau Muzéa, l’artiste Laure Chailloux propose de créer un spectacle qui fasse voyager le public à travers l’ensemble des musées de Flandre, comme si chacun devenait une salle d’un “grand musée rêvé”.

Chaque musée du Réseau Muzéa choisira, en complicité avec l’artiste, un objet emblématique : une œuvre, un outil, une curiosité. Ces objets seront les “pièces maîtresses” d’un récit collectif. Il s’agira de tisser leurs histoires avec un fil narratif et musical unique, afin que la diversité des collections révèle une identité commune : celle d’un territoire riche d’histoire, de savoir-faire et d’imagination.

Ainsi, Le Musée des Musées n’est pas une simple compilation d’objet, mais une célébration poétique et insolite d’un territoire et de ceux qui l’animent.

Ouvert à tous, ludique et familial, ce se veut fédérateur et festif, capable d’éveiller la curiosité, de susciter la fierté et d’inviter chacun à (re)découvrir ces musées de proximité.

INFOS PRATIQUES

Dimanche 19 avril à 15h30

Tout public || Gratuit

Infos et résa : museedeflandre@lenord.fr / 03 59 73 45 60

Musée de Flandre 26 Grand’ Place, 59670 Cassel Cassel 59670 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 59 73 45 60 »}, {« type »: « email », « value »: « museedeflandre@lenord.fr »}] [{« link »: « mailto:culture@ca-coeurdeflandre.fr »}]

Un spectacle qui fait voyager le public à travers l’ensemble des musées de Flandre.

Xavier Cauchy