Sortir de la Crise ! Soissons Aisne

En route pour Septmonts et la vallée de la Crise, charmant affluent de l’Aisne. Cheminons ensuite par les doux vallons qui mènent à l’abbaye de Longpont.
English :
En route to Septmonts and the Vallée de la Crise, a charming tributary of the Aisne. We then walk through the gentle valleys leading to the abbey of Longpont.
Deutsch :
Auf dem Weg nach Septmonts und durch das Tal der Crise, einem reizvollen Nebenfluss der Aisne. Dann wandern wir durch die sanften Täler, die zur Abtei von Longpont führen.
Italiano :
Sulla strada per Septmonts e la valle della Crise, un affascinante affluente dell’Aisne. Si cammina poi attraverso le dolci valli che portano all’Abbazia di Longpont.
Español :
De camino a Septmonts y al valle de la Crise, un encantador afluente del Aisne. A continuación, caminamos por los suaves valles que conducen a la abadía de Longpont.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2010-05-06 par Agence Aisne Tourisme