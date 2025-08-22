Soumensac, un village perché au coeur du vignoble de Duras Soumensac Lot-et-Garonne

Soumensac, un village perché au coeur du vignoble de Duras En VTT Facile

Soumensac, un village perché au coeur du vignoble de Duras 47120 Soumensac Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Du promontoire de Soumensac, cette boucle descend d’abord vers la forêt de Marsalou, puis dans le Bois de Manon. A partir du hameau de Serres la montée ininterrompue ramène à Soumensac.

+33 5 53 66 14 14

English : Soumensac, un village perché au coeur du vignoble de Duras

From the Soumensac promontory, this loop descends first to the Marsalou forest, then into the Bois de Manon. From the hamlet of Serres the uninterrupted climb leads back to Soumensac.

Deutsch : Soumensac, un village perché au coeur du vignoble de Duras

Vom Vorgebirge von Soumensac führt dieser Rundweg zunächst hinunter zum Wald von Marsalou und dann in den Bois de Manon. Ab dem Weiler Serres führt der ununterbrochene Anstieg zurück nach Soumensac.

Italiano :

Dal promontorio di Soumensac, questo anello scende prima nella foresta di Marsalou e poi nel Bois de Manon. Dalla frazione di Serres la salita ininterrotta riporta a Soumensac.

Español : Soumensac, un village perché au coeur du vignoble de Duras

Desde el promontorio de Soumensac, este bucle desciende primero al bosque de Marsalou y luego al Bois de Manon. Desde la aldea de Serres, la subida ininterrumpida conduce de nuevo a Soumensac.

