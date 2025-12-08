Source de la Loue et Aiguillons de Brasse Ouhans Doubs

Source de la Loue et Aiguillons de Brasse A pieds Très difficile

Source de la Loue et Aiguillons de Brasse Parking, Source de la Loue, Ouhans 25520 Ouhans Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Distance : 10070.0

Circuit agréable à flanc de falaise le long des Gorges de Nouailles. Passage par le belvédère des Aiguillons de Brasse.

English:

Pleasant cliffside route along the Gorges de Nouailles. Passage through the Aiguillons de Brasse lookout.

Deutsch:

Angenehmer Rundgang an der Flanke der Klippen entlang der Schlucht von Nouailles. Vorbei am Aussichtspunkt Aiguillons de Brasse.

Italiano:

Un piacevole percorso in falesia lungo le Gorges de Nouailles. Si passa per il belvedere di Aiguillons de Brasse.

Español:

Una agradable ruta por los acantilados a lo largo de las Gorges de Nouailles. Pase por el mirador de los Aiguillons de Brasse.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data