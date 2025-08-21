Sources de l’Allier (à cheval) Mont Lozère et Goulet Lozère

Sources de l’Allier (à cheval) A cheval Difficulté moyenne

Sources de l’Allier (à cheval) Parking de l’église 48190 Mont Lozère et Goulet Lozère Occitanie

Durée : 180 Distance : 21734.0 Tarif :

Direction les sources de l’Allier sur ce plateau aussi beau qu’agréable, au Nord de la montagne du Goulet.

http://destination-montlozere.fr/ +33 4 66 46 87 30

English :

Head for the sources of the Allier on this beautiful and pleasant plateau, north of the Goulet mountain.

Deutsch :

Auf dieser ebenso schönen wie angenehmen Hochebene nördlich des Goulet-Bergs geht es in Richtung der Quellen des Allier.

Italiano :

Dirigetevi verso le sorgenti dell’Allier su questo splendido e piacevole altopiano a nord del monte Goulet.

Español :

Diríjase a la cabecera del Allier en esta hermosa y agradable meseta al norte del monte Goulet.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-14 par CDT Lozère