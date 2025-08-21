SOURCES ET GORGES DE L’ALLIER GR470 Grandrieu Lozère

SOURCES ET GORGES DE L’ALLIER GR470 Marche nordique Difficulté moyenne

SOURCES ET GORGES DE L’ALLIER GR470 48600 Grandrieu Lozère Occitanie

Durée : Distance : 94000.0 Tarif :

Au sud de l’Auvergne, aux portes de la Lozère, les Gorges de l’Allier forment une vallée profonde à la nature préservée. De multiples paysages sauvages, façonnés par l’eau et les volcans, attendent les randonneurs gorges encaissées, plateaux granitiques ou basaltiques, landes, forêts…

Difficulté moyenne

http://www.ffrandonnee.fr/ +33 4 71 77 28 30

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In southern Auvergne, at the gateway to the Lozère region, the Gorges de l’Allier form a deep, unspoilt valley. A host of wild landscapes, shaped by water and volcanoes, await hikers: deep gorges, granite or basalt plateaus, moors, forests?

Deutsch :

Im Süden der Auvergne, vor den Toren der Lozère, bilden die Gorges de l’Allier ein tiefes Tal mit unberührter Natur. Hier erwarten den Wanderer zahlreiche wilde Landschaften, die von Wasser und Vulkanen geformt wurden: tief eingeschnittene Schluchten, Granit- und Basaltplateaus, Heidelandschaften, Wälder?

Italiano :

Nel sud dell’Alvernia, alle porte della Lozère, le Gole dell’Allier formano una valle profonda e incontaminata. Una miriade di paesaggi selvaggi, modellati dall’acqua e dai vulcani, attendono gli escursionisti: gole profonde, altopiani di granito o basalto, brughiere, foreste?

Español :

Al sur de Auvernia, a las puertas de la Lozère, las gargantas del Allier forman un valle profundo y virgen. Un sinfín de paisajes salvajes, modelados por el agua y los volcanes, esperan a los senderistas: gargantas profundas, mesetas de granito o basalto, páramos, bosques..

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-06-20 par CDT Lozère