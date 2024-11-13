Sources et Rouissoirs Poiseul-lès-Saulx Côte-d’Or

Sources et Rouissoirs Poiseul-lès-Saulx Côte-d'Or vendredi 1 août 2025.

Sources et Rouissoirs A pieds Difficulté moyenne

Sources et Rouissoirs 21120 Poiseul-lès-Saulx Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 10900.0 Tarif :

Ce circuit forestier vous permettra de découvrir le refuge Four à pain , le puits du bois , la source de l’Ormette , la source et les rouissoirs des Vignottes et de Champignolles. Un circuit interne de 400 m est adapté aux personnes à mobilité réduite (sentier du chanvre).

Difficulté moyenne

English :

This forest trail takes in the « Four à pain » refuge, the « puits du bois », the « Ormette » spring, the Vignottes and Champignolles springs and spinning wheels. A 400 m internal circuit is suitable for people with reduced mobility (sentier du chanvre).

Deutsch :

Auf diesem Waldrundweg können Sie die Schutzhütte « Four à pain », den « puits du bois », die Quelle « l’Ormette », die Quelle und die Rotisserie von Vignottes und Champignolles entdecken. Ein interner Rundweg von 400 m ist für Personen mit eingeschränkter Mobilität geeignet (Hanfpfad).

Italiano :

Questo sentiero forestale comprende la capanna « Four à pain », i « puits du bois », la sorgente « Ormette », le sorgenti Vignottes e Champignolles e i filatoi. C’è un sentiero interno di 400 metri (sentier du chanvre) adatto alle persone con mobilità ridotta.

Español :

Esta pista forestal recorre la cabaña « Four à pain », los « puits du bois », el manantial « Ormette », los manantiales de Vignottes y Champignolles y las ruecas. Existe un sendero interior (sentier du chanvre) de 400 metros apto para personas con movilidad reducida.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-13 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data