Sourdeval < > Mortain Sourdeval Manche

Sourdeval < > Mortain

Sourdeval < > Mortain 50150 Sourdeval Manche Normandie

Durée : 75 Distance : 18000.0 Tarif :

Étape commune à la Vélomaritime et la Vélo WestNormandy.

Quittant Sourdeval, vous entrez bientôt dans une campagne pleine de charme Mortain et ses alentours sont entourés de bois verts et touffus. C’est dans cette gorge paisible et ombragée que se trouvent les cascades au confluent de la Cance et du Cançon. À Mortain, un mémorial américain dédié à l’héroïsme des soldats morts en Corée en défendant la base 314 constitue un autre point d’intérêt.

English : Sourdeval < > Mortain

Stage common to the Vélomaritime and the Vélo WestNormandy.

Leaving Sourdeval, you soon enter a charming countryside: Mortain and its surroundings are surrounded by green and bushy woods. It is in this peaceful and shady gorge that you will find the waterfalls at the confluence of the Cance and Cançon rivers. In Mortain, an American memorial dedicated to the heroism of the soldiers who died in Korea defending the 314 base is another point of interest.

Deutsch :

Gemeinsame Etappe der Velomaritime und der Vélo WestNormandy.

Wenn Sie Sourdeval verlassen, betreten Sie bald eine reizvolle Landschaft: Mortain und seine Umgebung sind von grünen, dichten Wäldern umgeben. In dieser friedlichen, schattigen Schlucht befinden sich die Wasserfälle am Zusammenfluss von Cance und Cançon. In Mortain ist ein amerikanisches Denkmal, das dem Heldentum der Soldaten gewidmet ist, die in Korea bei der Verteidigung des Stützpunkts 314 starben, eine weitere Sehenswürdigkeit.

Italiano :

Una tappa congiunta di Vélomaritime e Vélo WestNormandy.

Lasciando Sourdeval, si entra presto in una campagna incantevole: Mortain e i suoi dintorni sono circondati da verdi e fitti boschi. Le cascate alla confluenza dei fiumi Cance e Cançon si trovano in questa gola tranquilla e ombreggiata. Un altro punto di interesse a Mortain è il memoriale americano dedicato all’eroismo dei soldati morti in Corea per difendere la base 314.

Español :

Etapa conjunta de Vélomaritime y Vélo WestNormandy.

Al salir de Sourdeval, pronto entrará en una campiña encantadora: Mortain y sus alrededores están rodeados de bosques verdes y densos. Las cascadas de la confluencia de los ríos Cance y Cançon se encuentran en este tranquilo y sombrío desfiladero. Otro punto de interés en Mortain es un monumento estadounidense dedicado al heroísmo de los soldados que murieron en Corea defendiendo la Base 314.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-28 par Normandie Tourisme