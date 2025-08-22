Sous la montagne couronnée Monthenault Aisne

Sous la montagne couronnée En VTT

Sous la montagne couronnée Du centre V.T.T. Oxyg’Aisne à Monthenault 02860 Monthenault Aisne Hauts-de-France

Durée : Distance : Tarif :

Entre la campagne laonnoise et la ville de Laon, ce circuit VTT traverse des plaines herbeuses et des buttes coiffées de feuillus avec, en toile de fond, la montagne couronnée . Une famille sportive peut le parcourir en une journée, en emportant le pique-nique.

English :

Between the Laon countryside and the town of Laon, this mountain bike trail crosses grassy plains and hardwood-covered hills, with the crowned mountain as a backdrop. A sporty family can cover it in a day, taking a picnic with them.

Deutsch :

Zwischen der Landschaft von Laon und der Stadt Laon führt diese Mountainbike-Tour durch grasbewachsene Ebenen und über mit Laubbäumen bewachsene Hügel mit dem gekrönten Berg im Hintergrund. Eine sportliche Familie kann die Strecke an einem Tag zurücklegen und ein Picknick mitnehmen.

Italiano :

Tra la campagna di Laon e la città di Laon, questo percorso per mountain bike attraversa pianure erbose e colline coperte di foglie con la montagna coronata come sfondo. Una famiglia sportiva può percorrerlo in un giorno, portando con sé un picnic.

Español :

Entre la campiña de Laon y la ciudad de Laon, esta ruta en bicicleta de montaña atraviesa llanuras cubiertas de hierba y colinas cubiertas de hojas con la montaña coronada como telón de fondo. Una familia deportista puede recorrerla en un día, llevando consigo un picnic.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2005-08-19 par Agence Aisne Tourisme