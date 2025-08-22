Sous le regard de Cerise n°14 Luigny Eure-et-Loir

Sous le regard de Cerise n°14 En VTC

Sous le regard de Cerise n°14 28480 Luigny Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Durée : 120 Distance : 19800.0 Tarif :

Ce circuit facile et relativement court emprunte des routes agréables avec des paysages de bocage. Vous découvrirez quelques églises très bien entretenues comme celle de la Croix-du-Perche avec une voûte peinte.

https://randonnees.eurelien.fr/circuit/5e78ddecdb2a87.34373386/5ef499486ff09/sous-le-regard-de-cerise-boucle-n14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sous le regard de Cerise n°14

This easy, fairly short trail runs along pleasant roads through wooded farmland. You’ll come across a few beautifully kept churches, such as the one in La Croix-du-Perche, which has a painted vault.

Deutsch : Unter den Augen von Cerise

Diese leichte und relativ kurze Rundtour führt über angenehme Straßen mit Bocage-Landschaften. Sie werden einige sehr gut erhaltene Kirchen wie diejenige von La Croix-du-Perche mit ihrem Deckengemälde sehen.

Italiano :

Questo percorso facile e relativamente breve segue strade piacevoli con paesaggi di bocage. Scoprirete alcune chiese molto ben tenute, come quella di La Croix-du-Perche con la volta dipinta.

Español :

Esta ruta fácil y relativamente corta sigue caminos agradables con paisajes de bocage. Descubrirá algunas iglesias muy bien cuidadas, como la de La Croix-du-Perche, con una bóveda pintada.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-02 par SIT Centre-Val de Loire