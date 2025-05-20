Sous les Soleils de Lurçat Saint-Céré Lot

Sous les Soleils de Lurçat Saint-Céré Lot vendredi 1 août 2025.

Sous les Soleils de Lurçat

Sous les Soleils de Lurçat 46400 Saint-Céré Lot Occitanie

Durée : Distance : 6.2 Tarif :

Ce chemin vous conduit sur les hauteurs jusqu’à l’ancien castrum d’un certain Sérénus, seigneur du lieu qui a donné son nom à la ville qui s’est développée à ses pieds.

Le châeau de Saint-Laurent-les-Tours était, au Moyen Age, un point stratégique au carrefour de trois régions le Limousin, l’Auvergne et le Quercy. En 1945, Jean Lurçat, grand rénovateur de la tapisserie contemporaine, l’achète et l’habite jusqu’à sa mort en 1966. Ce lieu propice à la méditation et à la réflexion devient son atelier, son champ d’expérimentation et chaque pierre garde ici l’empreinte de l’artiste. L’atelier-musée offre une découverte émouvante du travail quotidien de l’artiste.

English : Sous les Soleils de Lurçat

This path leads you up to the heights to the former castrum of a certain Sérénus, the local lord, who gave his name to the town which grew up below the fort. in the Middle Ages, the castle of Saint-Laurent-les-Tours was strategically placed where three regions came together the Limousin, Auvergne and Quercy. In 1945, Jean Lurçat, who revitalised modern tapestry making, bought it and lived there until his death in 1966. Ideal for meditation and reflection, this place became his studio, a canvas on which to experiment, and each stone retains the artist’s imprint. The workshop-cum-museum provides a moving insight into the daily work of the artist, over a period of twenty years.

Deutsch :

Dieser Weg führt Sie über die Anhöhen bis zum alten Castrum eines gewissen Sérénus, dem Herrn des Ortes, der der Stadt, die sich zu seinen Füßen entwickelt hat, seinen Namen gab.

Das Kastell von Saint-Laurent-les-Tours war im Mittelalter ein strategischer Punkt an der Kreuzung dreier Regionen: Limousin, Auvergne und Quercy. Im Jahr 1945 kaufte es Jean Lurçat, der große Erneuerer der zeitgenössischen Tapisserie, und bewohnte es bis zu seinem Tod im Jahr 1966. Dieser für Meditation und Reflexion geeignete Ort wurde zu seinem Atelier, seinem Experimentierfeld, und jeder Stein bewahrt hier die Handschrift des Künstlers. Das Atelier-Museum bietet einen bewegenden Einblick in die tägliche Arbeit des Künstlers.

Italiano :

Questo sentiero conduce all’antico castrum di un certo Serenus, il signore locale che ha dato il nome alla città cresciuta ai suoi piedi.

Nel Medioevo, il castello di Saint-Laurent-les-Tours era un punto strategico al crocevia di tre regioni: Limousin, Auvergne e Quercy. Nel 1945 Jean Lurçat, il grande innovatore dell’arazzo contemporaneo, lo acquistò e vi abitò fino alla sua morte nel 1966. Questo luogo di meditazione e riflessione divenne il suo studio, il suo campo di sperimentazione, e ogni pietra porta l’impronta dell’artista. Lo studio-museo offre un’emozionante scoperta del lavoro quotidiano dell’artista.

Español :

Este camino te lleva hasta el antiguo castrum de un tal Serenus, el señor local que dio nombre a la ciudad que creció a sus pies.

En la Edad Media, el castillo de Saint-Laurent-les-Tours era un punto estratégico en la encrucijada de tres regiones: Lemosín, Auvernia y Quercy. En 1945, Jean Lurçat, el gran innovador de la tapicería contemporánea, la compró y vivió allí hasta su muerte en 1966. Este lugar de meditación y reflexión se convirtió en su estudio, su campo de experimentación, y cada piedra lleva la huella del artista. El estudio-museo ofrece un descubrimiento conmovedor del trabajo diario del artista.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-20 par Lot Tourisme (ADT du Lot)