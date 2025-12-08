SPÉCIALE ENDURO N°21BIS LA PLAINE SITE VTT-FFC CAROUX EN HAUT-LANGUEDOC Olargues Hérault
SPÉCIALE ENDURO N°21BIS LA PLAINE SITE VTT-FFC CAROUX EN HAUT-LANGUEDOC Olargues Hérault vendredi 1 mai 2026.
SPÉCIALE ENDURO N°21BIS LA PLAINE SITE VTT-FFC CAROUX EN HAUT-LANGUEDOC En VTT Très facile
Site VTT-FFC SPÉCIALE ENDURO N°21BIS LA PLAINE SITE VTT-FFC CAROUX EN HAUT-LANGUEDOC Esplanade de la Gare 34390 Olargues Hérault Occitanie
Durée : 5 Distance : 200.0 Tarif :
Variante complémentaire de La Section , une spéciale ludique pour travailler les petits obstacles d’enduro sans difficultés particulières. Elle prolonge l’expérience et permet de perfectionner son pilotage en douceur.
Cotation FFC Vert
Très facile
https://www.minervois-caroux.com/ +33 4 67 97 06 65
English : SPÉCIALE ENDURO N°21BIS LA PLAINE SITE VTT-FFC CAROUX EN HAUT-LANGUEDOC
Variante complémentaire de La Section , une spéciale ludique pour travailler les petits obstacles d’enduro sans difficultés particulières. Elle prolonge l’expérience et permet de perfectionner son pilotage en douceur.
Cotation FFC Vert
Deutsch : SPÉCIALE ENDURO N°21BIS LA PLAINE SITE VTT-FFC CAROUX EN HAUT-LANGUEDOC
Variante complémentaire de La Section , une spéciale ludique pour travailler les petits obstacles d’enduro sans difficultés particulières. Elle prolonge l’expérience et permet de perfectionner son pilotage en douceur.
Cotation FFC Vert
Italiano :
Variante complementare de La Section , è una prova speciale divertente per lavorare su piccoli ostacoli da enduro non particolarmente difficili. Prolunga l’esperienza e permette di migliorare la propria guida in modo delicato.
Valutazione FFC: Verde
Español : SPÉCIALE ENDURO N°21BIS LA PLAINE SITE VTT-FFC CAROUX EN HAUT-LANGUEDOC
Variante complémentaire de La Section , une spéciale ludique pour travailler les petits obstacles d’enduro sans difficultés particulières. Elle prolonge l’expérience et permet de perfectionner son pilotage en douceur.
Cotation FFC Vert
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-05 par Hérault Tourisme