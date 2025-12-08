SPÉCIALE ENDURO N°21BIS LA PLAINE SITE VTT-FFC CAROUX EN HAUT-LANGUEDOC Olargues Hérault

SPÉCIALE ENDURO N°21BIS LA PLAINE SITE VTT-FFC CAROUX EN HAUT-LANGUEDOC En VTT Très facile

Site VTT-FFC SPÉCIALE ENDURO N°21BIS LA PLAINE SITE VTT-FFC CAROUX EN HAUT-LANGUEDOC Esplanade de la Gare 34390 Olargues Hérault Occitanie

Durée : 5 Distance : 200.0 Tarif :

Variante complémentaire de La Section , une spéciale ludique pour travailler les petits obstacles d’enduro sans difficultés particulières. Elle prolonge l’expérience et permet de perfectionner son pilotage en douceur.

Cotation FFC Vert

Très facile

https://www.minervois-caroux.com/ +33 4 67 97 06 65

English : SPÉCIALE ENDURO N°21BIS LA PLAINE SITE VTT-FFC CAROUX EN HAUT-LANGUEDOC

Variante complémentaire de La Section , une spéciale ludique pour travailler les petits obstacles d’enduro sans difficultés particulières. Elle prolonge l’expérience et permet de perfectionner son pilotage en douceur.

Cotation FFC Vert

Deutsch : SPÉCIALE ENDURO N°21BIS LA PLAINE SITE VTT-FFC CAROUX EN HAUT-LANGUEDOC

Variante complémentaire de La Section , une spéciale ludique pour travailler les petits obstacles d’enduro sans difficultés particulières. Elle prolonge l’expérience et permet de perfectionner son pilotage en douceur.

Cotation FFC Vert

Italiano :

Variante complementare de La Section , è una prova speciale divertente per lavorare su piccoli ostacoli da enduro non particolarmente difficili. Prolunga l’esperienza e permette di migliorare la propria guida in modo delicato.

Valutazione FFC: Verde

Español : SPÉCIALE ENDURO N°21BIS LA PLAINE SITE VTT-FFC CAROUX EN HAUT-LANGUEDOC

Variante complémentaire de La Section , une spéciale ludique pour travailler les petits obstacles d’enduro sans difficultés particulières. Elle prolonge l’expérience et permet de perfectionner son pilotage en douceur.

Cotation FFC Vert

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-05 par Hérault Tourisme