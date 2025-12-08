SPÉCIALE ENDURO N°23 CHASSEURS SITE VTT-FFC CAROUX EN HAUT-LANGUEDOC Olargues Hérault
vendredi 1 mai 2026.
SPÉCIALE ENDURO N°23 CHASSEURS SITE VTT-FFC CAROUX EN HAUT-LANGUEDOC En VTT Facile
Esplanade de la Gare 34390 Olargues Hérault Occitanie
Durée : 6 Distance : 260.0 Tarif :
Une bonne prise de contact avec le terrain du secteur !
Une première partie très rapide, quelques petits passages techniques et de beaux enchainement rapides avec quelques épingles. Spéciale bien roulante dans l’ensemble.
Cotation FFC enduro bleu
https://www.minervois-caroux.com/ +33 4 67 97 06 65
English : SPÉCIALE ENDURO N°23 CHASSEURS SITE VTT-FFC CAROUX EN HAUT-LANGUEDOC
Une bonne prise de contact avec le terrain du secteur !
Une première partie très rapide, quelques petits passages techniques et de beaux enchainement rapides avec quelques épingles. Spéciale bien roulante dans l’ensemble.
Cotation FFC enduro bleu
Deutsch : SPÉCIALE ENDURO N°23 CHASSEURS SITE VTT-FFC CAROUX EN HAUT-LANGUEDOC
Une bonne prise de contact avec le terrain du secteur !
Une première partie très rapide, quelques petits passages techniques et de beaux enchainement rapides avec quelques épingles. Spéciale bien roulante dans l’ensemble.
Cotation FFC enduro bleu
Italiano :
Un ottimo modo per prendere confidenza con il terreno della zona!
La prima parte è stata molto veloce, con alcune sezioni tecniche e alcune sequenze veloci con alcuni tornanti. Nel complesso, una speciale molto scorrevole.
Valutazione enduro FFC: blu
Español : SPÉCIALE ENDURO N°23 CHASSEURS SITE VTT-FFC CAROUX EN HAUT-LANGUEDOC
Une bonne prise de contact avec le terrain du secteur !
Une première partie très rapide, quelques petits passages techniques et de beaux enchainement rapides avec quelques épingles. Spéciale bien roulante dans l’ensemble.
Cotation FFC enduro bleu
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-05 par Hérault Tourisme