SPÉCIALE ENDURO N°24 LA MIENNE SITE VTT-FFC CAROUX EN HAUT-LANGUEDOC Olargues Hérault
SPÉCIALE ENDURO N°24 LA MIENNE SITE VTT-FFC CAROUX EN HAUT-LANGUEDOC Olargues Hérault vendredi 1 mai 2026.
SPÉCIALE ENDURO N°24 LA MIENNE SITE VTT-FFC CAROUX EN HAUT-LANGUEDOC En VTT Difficile
Site VTT-FFC SPÉCIALE ENDURO N°24 LA MIENNE SITE VTT-FFC CAROUX EN HAUT-LANGUEDOC Esplanade de la Gare 34390 Olargues Hérault Occitanie
Durée : 13 Distance : 390.0 Tarif :
Spéciale enduro rouge de 3,9 km au départ d’Olargues.
Rapide et roulante, elle enchaîne une portion plus raide et technique avant un final joueur. 488 m de dénivelé négatif pour une descente complète à la sauce Naudech .
Cotation FFC: Rouge
Difficile
https://www.minervois-caroux.com/ +33 4 67 23 02 21
English : SPÉCIALE ENDURO N°24 LA MIENNE SITE VTT-FFC CAROUX EN HAUT-LANGUEDOC
Spéciale enduro rouge de 3,9 km au départ d’Olargues.
Rapide et roulante, elle enchaîne une portion plus raide et technique avant un final joueur. 488 m de dénivelé négatif pour une descente complète à la sauce Naudech .
Cotation FFC: Rouge
Deutsch : SPÉCIALE ENDURO N°24 LA MIENNE SITE VTT-FFC CAROUX EN HAUT-LANGUEDOC
Spéciale enduro rouge de 3,9 km au départ d’Olargues.
Rapide et roulante, elle enchaîne une portion plus raide et technique avant un final joueur. 488 m de dénivelé négatif pour une descente complète à la sauce Naudech .
Cotation FFC: Rouge
Italiano :
Una speciale enduro rossa di 3,9 km con partenza da Olargues.
Veloce e scorrevole, segue un tratto più tecnico e ripido prima di un finale divertente. un totale di 488 m di pendenza negativa per una discesa completa à la sauce Naudech .
Valutazione FFC: Rosso
Español : SPÉCIALE ENDURO N°24 LA MIENNE SITE VTT-FFC CAROUX EN HAUT-LANGUEDOC
Spéciale enduro rouge de 3,9 km au départ d’Olargues.
Rapide et roulante, elle enchaîne une portion plus raide et technique avant un final joueur. 488 m de dénivelé négatif pour une descente complète à la sauce Naudech .
Cotation FFC: Rouge
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-06 par Hérault Tourisme