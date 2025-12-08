SPÉCIALE ENDURO N°24 LA MIENNE SITE VTT-FFC CAROUX EN HAUT-LANGUEDOC Olargues Hérault

SPÉCIALE ENDURO N°24 LA MIENNE SITE VTT-FFC CAROUX EN HAUT-LANGUEDOC En VTT Difficile

Site VTT-FFC SPÉCIALE ENDURO N°24 LA MIENNE SITE VTT-FFC CAROUX EN HAUT-LANGUEDOC Esplanade de la Gare 34390 Olargues Hérault Occitanie

Durée : 13 Distance : 390.0 Tarif :

Spéciale enduro rouge de 3,9 km au départ d’Olargues.

Rapide et roulante, elle enchaîne une portion plus raide et technique avant un final joueur. 488 m de dénivelé négatif pour une descente complète à la sauce Naudech .

Cotation FFC: Rouge

Difficile

https://www.minervois-caroux.com/ +33 4 67 23 02 21

Italiano :

Una speciale enduro rossa di 3,9 km con partenza da Olargues.

Veloce e scorrevole, segue un tratto più tecnico e ripido prima di un finale divertente. un totale di 488 m di pendenza negativa per una discesa completa à la sauce Naudech .

Valutazione FFC: Rosso

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-06 par Hérault Tourisme