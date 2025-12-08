SPÉCIALE ENDURO N°28 LE PIN SITE VTT-FFC CAROUX EN HAUT-LANGUEDOC Vieussan Hérault

SPÉCIALE ENDURO N°28 LE PIN SITE VTT-FFC CAROUX EN HAUT-LANGUEDOC En VTT Difficile

Site VTT-FFC SPÉCIALE ENDURO N°28 LE PIN SITE VTT-FFC CAROUX EN HAUT-LANGUEDOC Parking Plaine des Campets 34390 Vieussan Hérault Occitanie

Spéciale enduro rouge de 3,82 km au départ de Vieussan. Avec 470 m de dénivelé négatif, elle alterne passages rapides et portions techniques. Un tracé varié qui ravira tous les styles de riders, avec vigilance sur les rochers affleurants.

Cotation FFC enduro rouge

Difficile

https://www.minervois-caroux.com/ +33 4 67 97 06 65

English :

3.82 km red enduro special from Vieussan. With 470 m of negative vertical drop, it alternates between fast and technical sections. It’s a varied route that’s sure to please every style of rider, with a word of caution on the outcrops.

FFC red enduro rating

Deutsch :

Rote Enduro-Sonderprüfung von 3,82 km Länge, die in Vieussan beginnt. Mit 470 m negativem Höhenunterschied wechselt sie zwischen schnellen Passagen und technischen Abschnitten. Eine abwechslungsreiche Strecke, die alle Fahrstile begeistern wird, wobei Sie auf bündig liegende Felsen achten müssen.

Bewertung FFC Enduro Rot

Italiano :

Una speciale enduro rossa di 3,82 km con partenza da Vieussan. Con 470 m di pendenza negativa, alterna tratti veloci a tratti tecnici. È un percorso vario che sicuramente piacerà a tutti gli stili di ciclisti, ma dovrete fare attenzione agli affioramenti.

Valutazione FFC red enduro

Español :

Una especial de enduro rojo de 3,82 km que sale de Vieussan. Con 470 m de desnivel negativo, alterna tramos rápidos y tramos técnicos. Es una ruta variada que seguro atraerá a todos los estilos de piloto, pero tendrás que tener cuidado con los afloramientos.

Clasificación roja de enduro de la FFC

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-05 par Hérault Tourisme