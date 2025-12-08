SPÉCIALE N°27 BARDOU SITE VTT-FFC CAROUX EN HAUT-LANGUEDOC Mons Hérault
Durée : 20 Distance : 490.0 Tarif :
Au cœur du gneiss du Caroux !
Une spéciale avec des portion roulantes et techniques en alternance, notamment en milieu de parcours avec un enchainement d’épingles assez serrées…
Cotation FFC Rouge
Difficile
https://www.minervois-caroux.com/ +33 4 67 23 02 21
Italiano :
Nel cuore dello gneiss di Caroux!
Una prova speciale che alterna tratti ondulati a tratti tecnici, in particolare nella parte centrale del percorso con una serie di tornanti piuttosto stretti?
Valutazione FFC: Rosso
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-05 par Hérault Tourisme