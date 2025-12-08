SPÉCIALE N°27 BARDOU SITE VTT-FFC CAROUX EN HAUT-LANGUEDOC Mons Hérault

SPÉCIALE N°27 BARDOU SITE VTT-FFC CAROUX EN HAUT-LANGUEDOC En VTT Difficile

Site VTT-FFC SPÉCIALE N°27 BARDOU SITE VTT-FFC CAROUX EN HAUT-LANGUEDOC 113 Avenue de la Gare 34390 Mons Hérault Occitanie

Au cœur du gneiss du Caroux !

Une spéciale avec des portion roulantes et techniques en alternance, notamment en milieu de parcours avec un enchainement d’épingles assez serrées…

Cotation FFC Rouge

Difficile

https://www.minervois-caroux.com/ +33 4 67 23 02 21

English : SPÉCIALE N°27 BARDOU SITE VTT-FFC CAROUX EN HAUT-LANGUEDOC

Au cœur du gneiss du Caroux !

Une spéciale avec des portion roulantes et techniques en alternance, notamment en milieu de parcours avec un enchainement d’épingles assez serrées…

Cotation FFC Rouge

Deutsch : SPÉCIALE N°27 BARDOU SITE VTT-FFC CAROUX EN HAUT-LANGUEDOC

Au cœur du gneiss du Caroux !

Une spéciale avec des portion roulantes et techniques en alternance, notamment en milieu de parcours avec un enchainement d’épingles assez serrées…

Cotation FFC Rouge

Italiano :

Nel cuore dello gneiss di Caroux!

Una prova speciale che alterna tratti ondulati a tratti tecnici, in particolare nella parte centrale del percorso con una serie di tornanti piuttosto stretti?

Valutazione FFC: Rosso

Español : SPÉCIALE N°27 BARDOU SITE VTT-FFC CAROUX EN HAUT-LANGUEDOC

Au cœur du gneiss du Caroux !

Une spéciale avec des portion roulantes et techniques en alternance, notamment en milieu de parcours avec un enchainement d’épingles assez serrées…

Cotation FFC Rouge

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-05 par Hérault Tourisme