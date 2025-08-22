St Coutant sentier de la Vallée de l’Or Saint-Coutant Charente

St Coutant sentier de la Vallée de l’Or

St Coutant sentier de la Vallée de l’Or 16350 Saint-Coutant Charente Nouvelle-Aquitaine

Ce sentier de 3.3 km, promet une agréable balade sur des chemins de campagne. Par ailleurs, il traverse de nombreux bourgs où vous pourrez découvrir d’anciens bâtiments..

https://www.cirkwi.com/fr/circuit/377595 +33 5 45 84 22 22

English :

This 3.3 km trail offers a pleasant stroll along country lanes. It also passes through a number of villages, where you can discover ancient buildings…

Deutsch :

Dieser 3,3 km lange Wanderweg verspricht einen angenehmen Spaziergang auf Landwegen. Außerdem führt er durch zahlreiche Dörfer, in denen Sie alte Gebäude entdecken können.

Italiano :

Questo percorso di 3,3 km offre una piacevole passeggiata lungo i sentieri di campagna. Inoltre, attraversa una serie di villaggi dove si possono scoprire antichi edifici…

Español :

Este sendero de 3,3 km ofrece un agradable paseo por caminos rurales. Además, atraviesa varios pueblos donde podrá descubrir edificios antiguos…

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-07-11 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme