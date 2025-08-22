St-Cyprien Gour des Véroniques à la découverte des bords de Loire Saint-Cyprien Loire

St-Cyprien Gour des Véroniques à la découverte des bords de Loire

St-Cyprien Gour des Véroniques à la découverte des bords de Loire 13 place Antonin Vincent 42160 Saint-Cyprien Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Depuis St-Cyprien, la boucle vous conduira jusqu’à d’anciennes gravières réaménagées (Gour des Véroniques) tout en longeant le fleuve Loire. Accesible à pied, à vélo, à cheval.

English : Sentier de St-Cyprien Sentiers des Bords de Loire

From St-Cyprien, the loop will take you to old gravel pits (Gour des Véroniques) along the Loire River. Accessible on foot, by bike, on horseback.

Deutsch : Rundweg von St-Cyprien Wanderpfade an der Loire

Entdecken Sie die Loire wie Sie sie noch nie gesehen haben! Bei St Cyprien entdecken Sie den Strom und das Wasserloch der Véroniques .

Italiano :

Da St-Cyprien, l’anello vi condurrà alle ex cave di ghiaia (Gour des Véroniques) lungo il fiume Loira. Accessibile a piedi, in bicicletta o a cavallo.

Español : Circuito de St-Cyprien Senderos a orillas del Loira

¡Descubra el Loira como jamás lo había visto! En Saint-Cyprien, descubra el río y el Gour des Véroniques.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-16 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme