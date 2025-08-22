St-Cyprien Gour des Véroniques à la découverte des bords de Loire Saint-Cyprien Loire
St-Cyprien Gour des Véroniques à la découverte des bords de Loire 13 place Antonin Vincent 42160 Saint-Cyprien Loire Auvergne-Rhône-Alpes
Depuis St-Cyprien, la boucle vous conduira jusqu’à d’anciennes gravières réaménagées (Gour des Véroniques) tout en longeant le fleuve Loire. Accesible à pied, à vélo, à cheval.
https://www.rendezvousenforez.com/ +33 4 77 96 08 69
English : Sentier de St-Cyprien Sentiers des Bords de Loire
From St-Cyprien, the loop will take you to old gravel pits (Gour des Véroniques) along the Loire River. Accessible on foot, by bike, on horseback.
Deutsch : Rundweg von St-Cyprien Wanderpfade an der Loire
Entdecken Sie die Loire wie Sie sie noch nie gesehen haben! Bei St Cyprien entdecken Sie den Strom und das Wasserloch der Véroniques .
Italiano :
Da St-Cyprien, l’anello vi condurrà alle ex cave di ghiaia (Gour des Véroniques) lungo il fiume Loira. Accessibile a piedi, in bicicletta o a cavallo.
Español : Circuito de St-Cyprien Senderos a orillas del Loira
¡Descubra el Loira como jamás lo había visto! En Saint-Cyprien, descubra el río y el Gour des Véroniques.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-16 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme