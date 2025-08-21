St-Guiral Vertical Saint-Jean-du-Bruel Aveyron

St-Guiral Vertical

St-Guiral Vertical 12230 Saint-Jean-du-Bruel Aveyron Occitanie

Depuis la vallée de la Dourbie, rejoignez le St-Guiral aux les portes des Cévennes une ascension verticale exigeante et de toute beauté avec de somptueux panoramas sur les Causse et les Cévennes.

English :

From the Dourbie valley, reach the St-Guiral at the gates of the Cevennes: a demanding and beautiful vertical ascent with sumptuous views over the Causse and the Cevennes.

Deutsch :

Vom Tal der Dourbie aus erreichen Sie den St-Guiral am Tor zu den Cevennen: ein anspruchsvoller vertikaler Aufstieg von großer Schönheit mit prächtigen Panoramen über die Causse und die Cevennen.

Italiano :

Dalla valle della Dourbie, raggiungete la St-Guiral alle porte delle Cévennes: un’impegnativa e bellissima salita verticale con sontuosi panorami sulla Causse e sulle Cévennes.

Español :

Desde el valle de la Dourbie, se llega al St-Guiral, a las puertas de las Cevenas: una subida vertical exigente y hermosa con suntuosas vistas sobre el Causse y las Cevenas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-03-20 par ADT Aveyron