Street art culture Mornant Rhône

Street art culture 69440 Mornant Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

50 œuvres Street-Art à travers Mornant, un véritable musée à ciel ouvert.

De nombreux street-artistes comme JACE, PEC ou encore Jerôme MESNAGER ont réalisé des fresques dans le village.

https://lesamisdesarts-mornant.fr/ +33 6 79 77 33 48

English :

50 Street-Art works across Mornant, a veritable open-air museum.

Many street-artists, including JACE, PEC and Jerôme MESNAGER, have created frescoes in the village.

Deutsch :

50 ?uvres Street-Art durch Mornant, ein wahres Museum unter freiem Himmel.

Zahlreiche Street-Artists wie JACE, PEC oder Jerôme MESNAGER haben Fresken im Dorf gemalt.

Italiano :

50 opere di Street-Art in tutta Mornant, un vero e proprio museo a cielo aperto.

Molti artisti di strada, tra cui JACE, PEC e Jerôme MESNAGER, hanno realizzato affreschi nel villaggio.

Español :

50 obras de Street-Art en todo Mornant, un auténtico museo al aire libre.

Numerosos artistas callejeros, entre ellos JACE, PEC y Jerôme MESNAGER, han creado frescos en el pueblo.

