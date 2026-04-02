Suivez la mouche Alby-sur-Chéran Haute-Savoie

Suivez la mouche

Suivez la mouche Place du Trophée 74540 Alby-sur-Chéran Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Le circuit Suivez la mouche vous invite à découvrir le patrimoine naturel et architectural du village. Arpentez ses ruelles et cheminez le long de la rivière du Chéran…

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English : Suivez la mouche

Let the fly show you round the village

This 12 stages trail will show you the points of interest of the village and will sometimes takes you back in time and tell you the story of Alby.

Deutsch : Suivez la mouche

Der Rundgang Suivez la mouche (Folgen Sie der Fliege) lädt Sie ein, das natürliche und architektonische Erbe des Dorfes zu entdecken. Schlendern Sie durch die Gassen und entlang des Flusses Chéran?

Italiano :

Il percorso Follow the Fly invita a scoprire il patrimonio naturale e architettonico del villaggio. Passeggiate per le stradine e costeggiate il fiume Chéran?

Español : Suivez la mouche

El sendero Siga la mosca le invita a descubrir el patrimonio natural y arquitectónico del pueblo. Pasee por las callejuelas y recorra el río Chéran?

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-03-25 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme