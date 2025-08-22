Sur la piste des Houppeux Verneuil-sous-Coucy Aisne

Sur la piste des Houppeux A pieds

Sur la piste des Houppeux 02380 Verneuil-sous-Coucy Aisne Hauts-de-France

Durée : Distance : Tarif :

Dans le folklore populaire picard, le houppeux désigne une créature nocturne qui interpelle le voyageur. Dans la région, c’est devenu aussi le surnom affectueux qu’on donne à Maître Hibou. Moyens-ducs et autres hulottes ont en effet élu domicile aux abords de Verneuil-sous-Coucy, dont la situation privilégiée aux portes de la forêt domaniale de Coucy-Basse est propice à la nidification des rapaces nocturnes. Le soir ou la nuit, il est courant d’entendre leur chant tantôt doux, tantôt strident, toujours captivant. Une promenade facile, pour succomber en famille aux charmes des sous bois !

English :

In the Picardy folklore, the houppeux designates a nocturnal creature that calls out to the traveler. In the region, it has also become the affectionate nickname given to Master Owl. Medium-sized owls and other hooters have indeed taken up residence on the outskirts of Verneuil-sous-Coucy, whose privileged location at the gates of the Coucy-Basse national forest is conducive to the nesting of nocturnal birds of prey. In the evening or at night, it is common to hear their song, sometimes soft, sometimes shrill, always captivating. An easy walk, to succumb in family to the charms of the underwoods!

Deutsch :

In der volkstümlichen Folklore der Picardie bezeichnet der Houppeux ein nachtaktives Wesen, das den Reisenden aufhorchen lässt. In der Region ist es auch der liebevolle Spitzname für Meister Eule geworden. In der Nähe von Verneuil-sous-Coucy, dessen privilegierte Lage am Rande des Staatswaldes von Coucy-Basse das Nisten nachtaktiver Raubvögel begünstigt, haben sich Eulen und andere Waldohreulen angesiedelt. Am Abend oder in der Nacht ist es üblich, ihren teils sanften, teils schrillen, immer fesselnden Gesang zu hören. Ein einfacher Spaziergang, bei dem die ganze Familie den Reizen des Unterholzes erliegt!

Italiano :

Nel folclore della Piccardia, l’ houppeux si riferisce a una creatura notturna che chiama i viaggiatori. Nella regione è diventato anche il soprannome affettuoso dato al Maestro Gufo. Gufi di media grandezza e altri rapaci si sono insediati alla periferia di Verneuil-sous-Coucy, la cui posizione privilegiata alle porte della foresta nazionale di Coucy-Basse favorisce la nidificazione dei rapaci notturni. Di sera o di notte è frequente ascoltare il loro canto, a volte sommesso, a volte stridente, sempre accattivante. Una passeggiata facile, per cedere con la famiglia al fascino del sottobosco!

Español :

En el folclore de Picardía, el houppeux designa a una criatura nocturna que llama a los viajeros. En la región, también se ha convertido en el apodo cariñoso que se da al Maestro Búho. En efecto, búhos medianos y otros buitres se han instalado en los alrededores de Verneuil-sous-Coucy, cuya situación privilegiada a las puertas del bosque nacional de Coucy-Basse favorece la nidificación de rapaces nocturnas. Al atardecer o por la noche, es habitual escuchar su canto, a veces suave, a veces estridente, siempre cautivador. Un paseo fácil, ¡para sucumbir en familia a los encantos de la maleza!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2016-03-08 par Agence Aisne Tourisme