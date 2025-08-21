Sur la route de Vaucouleurs Vaucouleurs Meuse

Sur la route de Vaucouleurs Adultes A pieds

Sur la route de Vaucouleurs 15 rue jeanne d’arc 55140 Vaucouleurs Meuse Grand Est

Durée : Distance : Tarif :

Ici, Jehanne d’Arc est partout présente ! Le souvenir de cette jeune bergère devenue symbole de courage et de détermination anime la cité Valcoloroise.

Au XVème siècle, le sire Robert de Baudricourt, est capitaine du Roi en la Cité.

A cette période, le futur Roi Charles VII ne possède plus que quatre villes au Nord de la Loire; Mont Saint Michel, Vaucouleurs, Orléans et Tournai.

Le 13 mai 1428, Jehanne d’Arc franchit pour la première fois la porte du château, pour demander une escorte au Sire Robert de Baudricourt, afin de rejoindre Chinon où réside le Dauphin. Ce n’est qu’à sa troisième visite que le Capitainde cédera à sa requête. Ayant obtenu le soutien des habitants, ceux-ci lui forgeront une épée et se cotiseront pour lui fournir un cheval, des habits d’homme, pourpoint, chausses, bottes et éperons.

C’est ainsi que le 23 Février 1429, elle franchit la Porte de France pour rejoindre le Dauphin, et faire face à sa destinée.

English :

Here Jehanne d’Arc is everywhere! The memory of this young shepherdess who became a symbol of courage and determination animates the city of Valcolor.

In the 15th century, the lord Robert de Baudricourt was captain of the King in the City.

At that time, the future King Charles VII had only four towns north of the Loire: Mont Saint Michel, Vaucouleurs, Orleans and Tournai.

On 13 May 1428, Jehanne d’Arc passes the castle gate for the first time, to ask for an escort to Sire Robert de Baudricourt, in order to reach Chinon where the Dauphin resides. It is only on his third visit that the Capitainde will give in to his request. Having obtained the support of the inhabitants, they forged a sword for him and contributed to provide him with a horse, men’s clothing, socks, boots and spurs.

Thus on February 23rd 1429, she crossed the Porte de France to join the Dauphin, and face her destiny.

Deutsch :

Hier ist Jehanne d’Arc überall präsent! Die Erinnerung an diese junge Schäferin, die zum Symbol für Mut und Entschlossenheit wurde, belebt die Stadt Valcoloroise.

Im 15. Jahrhundert ist der Sire Robert de Baudricourt Hauptmann des Königs in der Stadt.

Zu dieser Zeit besaß der zukünftige König Karl VII. nur noch vier Städte nördlich der Loire: Mont Saint Michel, Vaucouleurs, Orléans und Tournai.

Am 13. Mai 1428 durchschritt Jehanne d’Arc zum ersten Mal das Schlosstor, um Sire Robert de Baudricourt um eine Eskorte zu bitten, die sie auf ihrem Weg nach Chinon, wo der Dauphin wohnte, begleiten sollte. Erst bei seinem dritten Besuch gab der Hauptmann ihrer Bitte nach. Nachdem er die Unterstützung der Einwohner erhalten hatte, schmiedeten diese ihm ein Schwert und legten zusammen, um ihm ein Pferd, Männerkleidung, Wams, Schuhe, Stiefel und Sporen zur Verfügung zu stellen.

So kam es, dass sie am 23. Februar 1429 durch die Porte de France zum Dauphin reiste, um sich ihrem Schicksal zu stellen.

Italiano :

Jehanne d’Arc è ovunque qui! Il ricordo di questa giovane pastorella, divenuta simbolo di coraggio e determinazione, anima la città di Valcolor.

Nel XV secolo, il sire Robert de Baudricourt era il capitano del re in città.

A quel tempo, al futuro re Carlo VII rimanevano solo quattro città a nord della Loira: Mont Saint Michel, Vaucouleurs, Orléans e Tournai.

Il 13 maggio 1428, Jehanne d’Arc varca per la prima volta la porta del castello per chiedere al sire Robert de Baudricourt di essere accompagnata a Chinon, dove vive il Delfino. Solo alla terza visita il capitano acconsentì alla sua richiesta. Ottenuto l’appoggio degli abitanti, gli forgiarono una spada e contribuirono a fornirgli un cavallo, abiti da uomo, un cappotto, scarpe, stivali e speroni.

Così, il 23 febbraio 1429, attraversò la Porte de France per raggiungere il Delfino e affrontare il suo destino.

Español :

¡Jehanne d’Arc está en todas partes aquí! El recuerdo de esta joven pastora, que se convirtió en un símbolo de valor y determinación, anima la ciudad de Valcolor.

En el siglo XV, Sire Robert de Baudricourt era el capitán del rey en la ciudad.

En ese momento, al futuro rey Carlos VII sólo le quedaban cuatro ciudades al norte del Loira: Mont Saint Michel, Vaucouleurs, Orleans y Tournai.

El 13 de mayo de 1428, Jehanne d’Arc entra por primera vez por la puerta del castillo para pedir a Sire Robert de Baudricourt una escolta hasta Chinon, donde vive el Delfín. Sólo en su tercera visita, el capitán cedió a su petición. Tras obtener el apoyo de los habitantes, le forjaron una espada y contribuyeron a proporcionarle un caballo, ropa de hombre, un abrigo, zapatos, botas y espuelas.

Así, el 23 de febrero de 1429, cruzó la Puerta de Francia para unirse al Delfín y enfrentarse a su destino.

