Sur la route des lavoirs Vignot Meuse

Voie verte Sur la route des lavoirs 55200 Vignot Meuse Grand Est

La Meuse est un des premiers départements français en matière de patrimoine lié à l’eau. Le territoire que nous vous proposons de découvrir vous permettra d’en mesurer toute la qualité, la quantité, et la diversité de nos lavoirs.

Lieux paisibles par excellence il est toutefois très difficile de les dater ou dans connaître le contexte qui lui a permis de voir le jour.

Suite aux nombreuses épidémies des XVIIIè et XIXè, souvent causées par des eaux de mauvaise qualité, imposeront dès 1789 aux municipalités la prise en compte de ce problème important.

C’est ainsi que petit à petit nous verrons apparaître dans toutes les communes de la plus petite à la plus grande des lavoirs, parfois au style impressionnant.

English :

The Meuse is one of the leading French departments in terms of water-related heritage. The area that we propose to you to discover will allow you to measure all the quality, the quantity and the diversity of our washhouses.

Peaceful places par excellence, it is however very difficult to date them or to know the context which allowed it to see the light of day.

Following the numerous epidemics of the 18th and 19th centuries, often caused by poor quality water, municipalities had to take this important problem into account as early as 1789.

Thus, little by little, we will see the appearance in all the municipalities from the smallest to the largest of the washhouses, sometimes with impressive style.

Deutsch :

Das Departement Meuse ist eines der wichtigsten französischen Departements, was das mit Wasser verbundene Kulturerbe betrifft. In der Region, die wir Ihnen vorstellen, können Sie die Qualität, die Quantität und die Vielfalt unserer Waschhäuser ermessen.

Es ist jedoch sehr schwierig, sie zu datieren oder den Kontext zu kennen, in dem sie entstanden sind.

Nach den zahlreichen Epidemien des 18. und 19. Jahrhunderts, die oft durch schlechte Wasserqualität verursacht wurden, mussten die Gemeinden ab 1789 dieses wichtige Problem berücksichtigen.

So entstanden nach und nach in allen Gemeinden, von der kleinsten bis zur größten, Waschhäuser, die manchmal einen beeindruckenden Stil hatten.

Italiano :

La Mosa è uno dei principali dipartimenti francesi in termini di patrimonio idrico. Il territorio che vi proponiamo di scoprire vi permetterà di misurare la qualità, la quantità e la diversità dei nostri lavatoi.

Luoghi di pace per eccellenza, è tuttavia molto difficile datarli o conoscere il contesto che ne ha permesso la costruzione.

A seguito delle numerose epidemie del XVIII e XIX secolo, spesso causate dalla scarsa qualità dell’acqua, a partire dal 1789 i comuni dovettero tenere conto di questo importante problema.

Così, a poco a poco, vedremo apparire lavatoi in tutti i comuni, dai più piccoli ai più grandi, a volte in uno stile impressionante.

Español :

El Mosa es uno de los principales departamentos franceses en cuanto a patrimonio relacionado con el agua. El territorio que le proponemos descubrir le permitirá medir la calidad, la cantidad y la diversidad de nuestros lavaderos.

Lugares pacíficos por excelencia, es sin embargo muy difícil fecharlos o conocer el contexto que permitió su construcción.

Tras las numerosas epidemias de los siglos XVIII y XIX, a menudo causadas por la mala calidad del agua, los municipios tuvieron que tener en cuenta este importante problema a partir de 1789.

Así, poco a poco, veremos aparecer lavaderos en todos los municipios, desde los más pequeños hasta los más grandes, a veces con un estilo impresionante.

