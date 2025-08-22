Sur la route du lys et de la rose de Picardie Marseille-en-Beauvaisis Oise

Sur la route du lys et de la rose de Picardie En VTC

Sur la route du lys et de la rose de Picardie Gare 60690 Marseille-en-Beauvaisis Oise Hauts-de-France

Suivez le cours du Thérain et de son affluent, le Petit Thérain, à l’orée du pays de Bray picard, une terre de contrastes. À partir de Marseille-en-Beauvaisis (belle chapelle flamboyante), les monuments jalonnent le paysage la ferme de Beaupré (site d’une ancienne abbaye), le château de Troissereux… jusqu’à Gerberoy, l’un des plus beaux villages de France.

English : Sur la route du lys et de la rose de Picardie

Follow the course of the Thérain and its tributary, the Petit Thérain, on the edge of the Bray Picard country, a land of contrasts. From Marseille-en-Beauvaisis (beautiful flamboyant chapel), monuments line the landscape: the Beaupré farm (site of an old abbey), the Troissereux castle… to Gerberoy, one of the most beautiful villages in France.

Deutsch : Sur la route du lys et de la rose de Picardie

Folgen Sie dem Lauf des Thérain und seines Nebenflusses Petit Thérain am Rande des Pays de Bray Picard, einem Land der Kontraste. Ab Marseille-en-Beauvaisis (schöne Flamboyant-Kapelle) säumen Sehenswürdigkeiten die Landschaft: der Bauernhof von Beaupré (Standort einer ehemaligen Abtei), das Schloss von Troissereux… bis nach Gerberoy, eines der schönsten Dörfer Frankreichs.

Italiano :

Seguite il corso del Thérain e del suo affluente, il Petit Thérain, ai margini della regione Picardy Bray, una terra di contrasti. Da Marseille-en-Beauvaisis (bella cappella fiammeggiante), i monumenti punteggiano il paesaggio: la fattoria Beaupré (sede di un’antica abbazia), il castello di Troissereux, ecc. fino a Gerberoy, uno dei più bei villaggi di Francia.

Español : Sur la route du lys et de la rose de Picardie

Siga el curso del Thérain y de su afluente, el Petit Thérain, en el límite de la región de Picardía Bray, una tierra de contrastes. Desde Marsella-en-Beauvaisis (hermosa capilla flamígera), los monumentos salpican el paisaje: la granja de Beaupré (emplazamiento de una antigua abadía), el castillo de Troissereux, etc. hasta Gerberoy, uno de los pueblos más bellos de Francia.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-24 par SIM Hauts-de-France