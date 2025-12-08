Sur la Route Stevenson de Vadencourt à Quierzy Vadencourt Aisne

Sur la Route Stevenson de Vadencourt à Quierzy En VTC

Sur la Route Stevenson de Vadencourt à Quierzy 02120 Vadencourt Aisne Hauts-de-France

Durée : Distance : Tarif :

Partez sur les traces de Stevenson, qui a descendu la vallée de l’Oise en canoë à l’âge de 26 ans. En 2 ou 3 jours jours de vélo, retrouvez tous les sites relatés avec beaucoup d’humour et de passion dans son premier récit de voyage En canoë sur les rivières du Nord .

English :

Follow in the footsteps of Stevenson, who canoed down the Oise valley at the age of 26. In just 2 or 3 days, you’ll be able to visit all the sites described with great humor and passion in his first travelogue, En canoë sur les rivières du Nord .

Deutsch :

Begeben Sie sich auf die Spuren von Stevenson, der im Alter von 26 Jahren mit dem Kanu das Oise-Tal hinunterfuhr. In einer 2- oder 3-tägigen Radtour finden Sie alle Sehenswürdigkeiten, die er mit viel Humor und Leidenschaft in seinem ersten Reisebericht En canoë sur les rivières du Nord (Im Kanu auf den Flüssen des Nordens) beschrieben hat.

Italiano :

Seguite le orme di Stevenson, che a 26 anni percorse in canoa la valle dell’Oise. In 2 o 3 giorni di bicicletta, visiterete tutti i luoghi descritti con grande umorismo e passione nel suo primo diario di viaggio, En canoë sur les rivières du Nord .

Español :

Siga los pasos de Stevenson, que recorrió en canoa el valle del Oise a la edad de 26 años. En 2 o 3 días en bicicleta, visitarás todos los lugares descritos con gran humor y pasión en su primer cuaderno de viaje, En canoë sur les rivières du Nord .

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-24 par Agence Aisne Tourisme