Sur la trace des Tancrède Hauteville-la-Guichard Manche

Sur la trace des Tancrède

50570 Hauteville-la-Guichard Manche Normandie

Hauteville-la-Guichard est le berceau des rois normands d’Italie et de Sicile.

C’est d’ici que, vers 1036, les fils d’un modeste seigneur, Tancrède de Hauteville, partent à la conquête de l’Italie du Sud et de la Sicile où ils donnent naissance à un puissant royaume. Cette plongée dans le bocage coutançais est ponctuée de très belles fermes typiques, les hôtels.

Points remarquables sur le circuit

0 Départ à l’église près du Musée Tancrède, dans l’ancien presbytère, qui présente l’histoire de la conquête de l’Italie du Sud par Tancrède de Hauteville, vers 1036. Un jardin médiéval vous est également proposé.

1 A gauche du chemin, vestiges d’un château. A droite du chemin, un bel hôtel qui est aujourd’hui une ferme dont le toit est en tôle, l’Hôtel Batteur. Vous en rencontre de nombreux sur votre chemin, hôtel ès-Forges, hôtel Niobey à la campagne , hôtel ès-Vaux etc…

2 Vous êtes sur le GR de Pays Trésors cachés de Coutances.

3 Vers la variante à droite vers la Fourchardière pour rentrer en moins de 3 km.

4 Agréable traversée de Montcuit, vieux village avec son ancienne école, une petite mairie, une jolie église et de très vieux arbres dans le cimetière. Montcuit fut dans les temps anciens, une seigneurie.

5 Monument à Robert Lee Duffy, plus au nord dans Mesnilbus (sur la D77). Ce pilote de chasse américain dont l’avion s’est écrasé ici en juillet 44 a été retrouvé en 1992 dans le Colorado.

6 Attention prendre à droite de la route, le petit sentier caché à gauche du panneau chasse gardée . Vous retrouvez ici le GR des Trésors cachés de Coutances…

Points remarquables à proximité

Manoir du Bouillon, Le Bouillon 50570 HAUTEVILLE-LA-GUICHARD Tél 02 33 07 79 58 Dans le bocage coutançais, visite d’une ancienne ferme seigneuriale. Architecture du XVIe siècle et XIXe siècle.

Parc naturel régional du Cotentin et du Bessin couvre 145 000 hectares dont 30 000 de zones humides constituées par des marais. Territoire fortement marqué par l’agriculture, avec un patrimoine naturel exceptionnel et une grande richesse biologique.

Verger conservatoire de la pomme à couteau, Marigny, avec ses beaux murets de pierres sèches.

Eglise de Saint-Sauveur-Lendelin XIIIe-XIVe, avec un beau vitrail dédié à Charles-François Lebrun, qui fut un fidèle de Bonaparte.

Eglise de Saint-Aubin-du-Perron, datée XIIe-XVIe, qui dépendait, sous l’ancien régime du diocèse de Coutances.

English : Sur la trace des Tancrède

Hauteville-la-Guichard is the birthplace of the Norman kings of Italy and Sicily.

It is from here that, around 1036, the sons of a modest lord, Tancrède de Hauteville, set out to conquer southern Italy and Sicily where they gave birth to a powerful kingdom. This plunge into the Corsican bocage is punctuated by beautiful typical farms and hotels.

Remarkable points on the circuit

0 Departure to the church near the Tancrède Museum, in the former presbytery, which presents the history of the conquest of Southern Italy by Tancrède de Hauteville, around 1036. A medieval garden is also proposed to you.

1 On the left of the track, remains of a castle. To the right of the path, a beautiful hotel which is today a farm with a tin roof, the Hôtel Batteur. You meet many of them on your way, hotel ès-Forges, hotel Niobey in la campagne , hotel ès-Vaux etc…

2 You are on the GR of Pays Trésors cachés de Coutances.

3 Turn right towards La Fourchardière to return in less than 3 km.

4 Pleasant crossing of Montcuit, old village with its old school, a small town hall, a pretty church and very old trees in the cemetery. Montcuit was in ancient times, a seigniory.

5 Monument to Robert Lee Duffy, further north in Mesnilbus (on the D77). This American fighter pilot whose plane crashed here in July 44 was found in 1992 in Colorado

6 Attention: take on the right of the road, the small hidden path on the left of the sign chasse gardée . You will find here the GR des Trésors cachés de Coutances…

Remarkable points in the vicinity

Manoir du Bouillon, Le Bouillon 50570 HAUTEVILLE-LA-GUICHARD Tél 02 33 07 79 58 In the bocage coutançais , visit of an old seigneurial farm. 16th and 19th century architecture.

The Cotentin and Bessin Regional Nature Park covers 145,000 hectares, 30,000 of which are wetlands made up of marshes. Territory strongly marked by agriculture, with an exceptional natural heritage and great biological wealth

Knife apple conservatory orchard, Marigny, with its beautiful dry stone walls.

Church of Saint-Sauveur-Lendelin: 13th-14th, with a beautiful stained glass window dedicated to Charles-François Lebrun, who was a faithful follower of Bonaparte.

Church of Saint-Aubin-du-Perron, dated 12th-16th, which was under the former regime of the diocese of Coutances.

Deutsch :

Hauteville-la-Guichard ist die Wiege der normannischen Könige von Italien und Sizilien.

Von hier aus machten sich um 1036 die Söhne eines bescheidenen Herrschers, Tancredi de Hauteville, auf, um Süditalien und Sizilien zu erobern, wo sie ein mächtiges Königreich ins Leben riefen. Bei diesem Eintauchen in die Bocage coutançais gibt es sehr schöne typische Bauernhäuser, die Hotels.

Bemerkenswerte Punkte auf der Rundreise

0 Start an der Kirche in der Nähe des Tancredi-Museums im ehemaligen Pfarrhaus, in dem die Geschichte der Eroberung Süditaliens durch Tancredi von Hauteville um 1036 dargestellt wird. Außerdem wird Ihnen ein mittelalterlicher Garten angeboten.

1 Links des Weges, Überreste einer Burg. Rechts des Weges befindet sich ein schönes Hotel, das heute ein Bauernhof mit Blechdach ist, das Hôtel Batteur. Auf Ihrem Weg treffen Sie auf zahlreiche weitere Hotels: Hotel ès-Forges, Hotel Niobey à la campagne , Hotel ès-Vaux etc.

2 Sie befinden sich auf dem GR de Pays Trésors cachés de Coutances.

3 Zur Variante nach rechts in Richtung La Fourchardière, um in weniger als 3 km zurückzukehren.

4 Angenehme Fahrt durch Montcuit, ein altes Dorf mit einer alten Schule, einem kleinen Rathaus, einer hübschen Kirche und sehr alten Bäumen auf dem Friedhof. Montcuit war in früheren Zeiten ein Grundherrschaftsgebiet.

5 Denkmal für Robert Lee Duffy, weiter nördlich in Mesnilbus (an der D77). Dieser amerikanische Jagdflieger, dessen Flugzeug hier im Juli 1944 abstürzte, wurde 1992 in Colorado gefunden

6 Achtung: Nehmen Sie rechts von der Straße den kleinen Pfad, der sich links vom Schild chasse gardée versteckt. Hier treffen Sie auf den GR des Trésors cachés de Coutances (Versteckte Schätze von Coutances)…

Bemerkenswerte Punkte in der Nähe

Manoir du Bouillon, Le Bouillon 50570 HAUTEVILLE-LA-GUICHARD Tel.: 02 33 07 79 58 In der Bocage Coutançais besichtigen Sie einen ehemaligen herrschaftlichen Bauernhof. Architektur des 16. und 19. Jahrhunderts.

Parc naturel régional du Cotentin et du Bessin umfasst 145.000 Hektar, davon 30.000 Feuchtgebiete, die aus Sümpfen bestehen. Ein stark von der Landwirtschaft geprägtes Gebiet mit einem außergewöhnlichen Naturerbe und einem großen biologischen Reichtum

Konservativer Obstgarten des Messerapfels, Marigny, mit seinen schönen Trockensteinmauern.

Kirche von Saint-Sauveur-Lendelin: 13. bis 14. Jh., mit einem schönen Glasfenster, das Charles-François Lebrun gewidmet ist, der ein treuer Anhänger Bonapartes war.

Kirche von Saint-Aubin-du-Perron, 12.-16. Jh., die unter dem alten Regime zur Diözese Coutances gehörte.

Italiano :

Hauteville-la-Guichard è il luogo di nascita dei re normanni d’Italia e di Sicilia.

Da qui, intorno al 1036, i figli di un modesto signore, Tancrède de Hauteville, partirono alla conquista dell’Italia meridionale e della Sicilia, dove crearono un potente regno. Questa immersione nel bocage coutançais è punteggiata da fattorie tipiche molto belle, gli hotel.

Punti notevoli del tour:

0 Si parte dalla chiesa vicino al Museo Tancredi, nell’ex presbiterio, che presenta la storia della conquista dell’Italia meridionale da parte di Tancredi d’Altavilla, intorno al 1036. È disponibile anche un giardino medievale.

1 ? A sinistra del sentiero, i resti di un castello. A destra del sentiero, un bell’albergo che ora è una fattoria con il tetto di lamiera, l’Hôtel Batteur. Lungo il percorso incontrerete molti altri hotel: l’Hotel ès-Forges, l’Hotel Niobey in campagna, l’Hotel ès-Vaux ecc…

2 Siete sul GR de Pays Tesori nascosti di Coutances.

3 Prendere la variante a destra verso La Fourchardière per tornare in meno di 3 km.

4 Una piacevole passeggiata attraverso Montcuit, un antico villaggio con una vecchia scuola, un piccolo municipio, una bella chiesa e alberi molto vecchi nel cimitero. Montcuit era anticamente una signoria.

5 Monumento a Robert Lee Duffy, più a nord a Mesnilbus (sulla D77). Questo pilota di caccia americano, il cui aereo si schiantò qui nel luglio 1944, è stato ritrovato nel 1992 in Colorado

6 Attenzione: prendere il piccolo sentiero nascosto a destra della strada, a sinistra del cartello chasse gardée . Troverete qui il GR dei Tesori Nascosti di Coutances…

Punti notevoli nelle vicinanze:

Manoir du Bouillon, Le Bouillon 50570 HAUTEVILLE-LA-GUICHARD Tél 02 33 07 79 58 Nel bocage coutançais, visita di un’antica fattoria signorile. Architettura del XVI e XIX secolo.

Il Parco naturale regionale del Cotentin e del Bessin si estende su 145.000 ettari, di cui 30.000 sono zone umide costituite da paludi. Un territorio fortemente caratterizzato dall’agricoltura, con un eccezionale patrimonio naturale e una grande ricchezza biologica

Frutteto di mele a coltello, Marigny, con i suoi bellissimi muretti a secco.

Chiesa di Saint-Sauveur-Lendelin: XIII-XIV secolo, con una bella vetrata dedicata a Charles-François Lebrun, fedelissimo di Bonaparte.

La chiesa di Saint-Aubin-du-Perron, risalente al XII-XVI secolo, che sotto l’antico regime faceva parte della diocesi di Coutances.

Español :

Hauteville-la-Guichard es la cuna de los reyes normandos de Italia y Sicilia.

Desde aquí, hacia 1036, los hijos de un modesto señor, Tancrède de Hauteville, partieron a la conquista del sur de Italia y de Sicilia, donde crearon un poderoso reino. Esta inmersión en el bocage coutançais está salpicada de granjas típicas muy hermosas, los hoteles.

Puntos notables del recorrido

0 Comience en la iglesia cerca del Museo de Tancredo, en el antiguo presbiterio, que presenta la historia de la conquista del sur de Italia por Tancredo de Hauteville, alrededor de 1036. También hay un jardín medieval.

1 ? A la izquierda del camino, los restos de un castillo. A la derecha del camino, un hermoso hotel que ahora es una granja con techo de hojalata, el Hôtel Batteur. Encontrará muchos otros hoteles en su camino: el Hotel ès-Forges, el Hotel Niobey en el campo, el Hotel ès-Vaux, etc.

2 Se encuentra en el GR de Pays Hidden Treasures of Coutances.

3 Tomar la variante de la derecha hacia La Fourchardière para volver en menos de 3 km.

4 Un agradable paseo por Montcuit, un antiguo pueblo con su vieja escuela, un pequeño ayuntamiento, una bonita iglesia y árboles muy antiguos en el cementerio. Montcuit era antiguamente un señorío.

5 Monumento a Robert Lee Duffy, más al norte en Mesnilbus (en la D77). Este piloto de caza estadounidense cuyo avión se estrelló aquí en julio de 1944 fue encontrado en 1992 en Colorado

6 Atención: tomar el pequeño camino escondido a la derecha de la carretera, a la izquierda del cartel chasse gardée . Aquí encontrará el GR de los Tesoros Ocultos de Coutances…

Puntos notables en los alrededores:

Manoir du Bouillon, Le Bouillon 50570 HAUTEVILLE-LA-GUICHARD Tél 02 33 07 79 58 En el bocage coutançais, visita de una antigua granja señorial. Arquitectura de los siglos XVI y XIX.

El Parque Natural Regional de Cotentin y Bessin abarca 145.000 hectáreas, de las cuales 30.000 son zonas húmedas formadas por marismas. Un territorio fuertemente marcado por la agricultura, con un patrimonio natural excepcional y una gran riqueza biológica

Huerto conservador de la manzana de cuchillo, Marigny, con sus hermosos muros de piedra seca.

Iglesia de Saint-Sauveur-Lendelin: siglo XIII-XIV, con una hermosa vidriera dedicada a Charles-François Lebrun, que fue un leal a Bonaparte.

La iglesia de Saint-Aubin-du-Perron, de los siglos XII al XVI, que bajo el antiguo régimen formaba parte de la diócesis de Coutances.

