Sur le chemin de Compostelle de Rouen à Saint-Cyr-la-Campagne Rouen Seine-Maritime

Sur le chemin de Compostelle de Rouen à Saint-Cyr-la-Campagne

Sur le chemin de Compostelle de Rouen à Saint-Cyr-la-Campagne Place de la Cathédrale 76000 Rouen Seine-Maritime Normandie

Durée : Distance : 23000.0 Tarif :

Une voie des Chemins de Compostelle traverse la Seine-Maritime la voie des Anglais !

English : Sur le chemin de Compostelle de Rouen à Saint-Cyr-la-Campagne

A route of the Ways of Compostela crosses the Seine-Maritime: the English way !

Deutsch :

Ein Weg der Jakobswege führt durch Seine-Maritime: der Weg der Engländer !

Italiano :

Un Cammino di Santiago attraversa la Senna Marittima: il Cammino degli inglesi !

Español :

El Camino de Santiago atraviesa el Sena-Marítimo: ¡el Camino de los ingleses !

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-01 par Normandie Tourisme