Sur le sentier des Arts l’horoscope sylvestre Mijoux Ain

Sur le sentier des Arts l’horoscope sylvestre dans le village 01410 Mijoux Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Quel est votre arbre protecteur ?



Les celtes avaient conçu une relation symbolique entre les arbres siège des dieux et de l’homme. Selon notre date de naissance, chacun de nous a un arbre protecteur.



Rendez lui visite sur le sentier des arts !

English : On the art trail: the sylvan horoscope

Which tree is your protector?



The Celts conceived a symbolic relationship between trees the seat of the gods and man. Depending on our date of birth, each of us has a protective tree.



Visit it on the Art Trail!

Deutsch :

Welcher ist Ihr Schutzbaum?



Die Kelten hatten eine symbolische Beziehung zwischen den Bäumen dem Sitz der Götter und dem Menschen entworfen. Je nach unserem Geburtsdatum hat jeder von uns einen Schutzbaum.



Besuchen Sie ihn auf dem Kunstpfad!

Italiano :

Qual è il vostro albero protettivo?



I Celti avevano ideato una relazione simbolica tra gli alberi sede degli dei e l’uomo. A seconda della data di nascita, ognuno di noi ha un albero protettivo.



Visitatelo lungo il percorso artistico!

Español :

¿Cuál es su árbol protector?



Los celtas habían ideado una relación simbólica entre los árboles -sede de los dioses- y el hombre. Según nuestra fecha de nacimiento, cada uno de nosotros tiene un árbol protector.



¡Visítalo en la ruta de las artes!

