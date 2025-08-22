Sur les Chemins de la Clairette Au pays des Marnes Barsac Drôme

Sur les Chemins de la Clairette Au pays des Marnes

Le terroir de Barsac, berceau de la Clairette, est essentiellement formé de marnes qui ont très tôt révélé leur qualité pour la viticulture et notamment pour l’expression du cépage muscat qui s’épanouit largement au bas des pentes.

English :

The terroir of Barsac, the birthplace of Clairette, is essentially made up of marl, which very early on revealed its quality for viticulture, and in particular for the expression of the Muscat grape variety, which flourishes at the foot of the slopes.

Deutsch :

Das Terroir von Barsac, der Wiege der Clairette, besteht hauptsächlich aus Mergel, der schon sehr früh seine Qualität für den Weinbau und insbesondere für den Ausdruck der Rebsorte Muscat offenbarte, die sich am unteren Ende der Hänge weitgehend entfaltet.

Italiano :

Il terroir di Barsac, culla della Clairette, è costituito essenzialmente da marne che hanno rivelato molto presto le loro qualità per la viticoltura e in particolare per l’espressione del vitigno Muscat, che fiorisce in gran parte nella parte inferiore dei pendii.

Español :

El terruño de Barsac, cuna de la Clairette, está constituido esencialmente por margas que revelaron muy pronto su calidad para la viticultura y, en particular, para la expresión de la variedad moscatel, que florece en gran medida en el fondo de las laderas.

