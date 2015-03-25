Sur les Chemins de la Clairette Entre vignes et Cabanons Châtillon-en-Diois Drôme

Sur les Chemins de la Clairette Entre vignes et Cabanons 26410 Châtillon-en-Diois Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

La caractéristique la plus remarquable du vignoble de Châtillon-en-Diois, qui s’étire sur un piedmont ensoleillé à l’entrée ouest du village, est certainement le nombre de cabanons éparpillés au gré des vignes.

http://www.clairette-de-die.com/ +33 4 75 21 29 76

English :

The most remarkable feature of the Châtillon-en-Diois vineyards, which stretch out on a sunny piedmont at the western entrance to the village, is certainly the number of cabanons scattered throughout the vineyards.

Deutsch :

Das bemerkenswerteste Merkmal des Weinbergs von Châtillon-en-Diois, der sich auf einem sonnigen Vorgebirge am westlichen Dorfeingang erstreckt, ist sicherlich die Anzahl der Hütten, die über die Weinberge verstreut sind.

Italiano :

La caratteristica più notevole del vigneto di Châtillon-en-Diois, che si estende su una collina soleggiata all’ingresso occidentale del paese, è sicuramente il numero di capannoni sparsi tra i vigneti.

Español :

Lo más destacable del viñedo de Châtillon-en-Diois, que se extiende en una soleada ladera a la entrada occidental del pueblo, es sin duda el número de cobertizos repartidos por los viñedos.

