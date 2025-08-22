Sur les Chemins de la Clairette La vallée des Vignes Ponet-et-Saint-Auban Drôme

Sur les Chemins de la Clairette La vallée des Vignes

Sur les Chemins de la Clairette La vallée des Vignes 26150 Ponet-et-Saint-Auban Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Une vallée fermée, un village pittoresque et entre 2 serres marneux boisés de pins, des vignes soignées avec amour qui épousent les versants entourant le fond de ce vallon, d’où se dégage une harmonie révélatrice de ce qu’est la viticulture dans le Diois.

http://www.clairette-de-die.com/ +33 4 75 21 29 76

English :

A closed valley, a picturesque village and, between 2 marly pine-wooded greenhouses, lovingly tended vines that hug the slopes surrounding the valley floor, creating a harmony that reveals what winegrowing is all about in the Diois.

Deutsch :

Ein geschlossenes Tal, ein malerisches Dorf und zwischen zwei mit Kiefern bewaldeten Mergelhäusern liebevoll gepflegte Weinberge, die sich an die Hänge schmiegen, die den Boden dieses Tals umgeben, von dem eine Harmonie ausgeht, die aufschlussreich ist, was den Weinbau im Diois ausmacht.

Italiano :

Una valle chiusa, un villaggio pittoresco e tra 2 serre marnose boscose di pini, viti curate con amore che abbracciano i pendii che circondano il fondo di questa valle, da cui emerge un’armonia che rivela quella che è la viticoltura nel Diois.

Español :

Un valle cerrado, un pueblo pintoresco y entre 2 invernaderos margosos arbolados con pinos, viñas cuidadas con mimo que abrazan las laderas que rodean el fondo de este valle, del que emerge una armonía reveladora de lo que es la viticultura en el Diois.

