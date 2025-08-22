Sur les chemins de la Clairette Le sentier viticole Vercheny Drôme

Sur les chemins de la Clairette Le sentier viticole

Sur les chemins de la Clairette Le sentier viticole Peyrache 26340 Vercheny Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

La Clairette de Die est, ici, une histoire ancienne. L’importance du vignoble en est la meilleure preuve. Découvrez ce sentier pédagogique détaillant les différentes étapes de la culture de la vigne sur la terrasse de Vercheny le haut dominant le Drôme.

http://www.clairette-de-die.com/ +33 4 75 21 29 76

English : Sur les chemins de la Clairette le sentier viticole

Clairette de Die has a long history here. The importance of the vineyard is the best proof of this. Discover this educational trail detailing the different stages of vine-growing on the Vercheny le haut terrace overlooking the Drôme.

Deutsch : Sur les chemins de la Clairette le sentier viticole

Die Clairette de Die ist hier eine alte Geschichte. Die Bedeutung der Weinberge ist der beste Beweis dafür. Entdecken Sie diesen Lehrpfad, der die verschiedenen Etappen des Weinanbaus auf der Terrasse von Vercheny le haut mit Blick auf die Drôme detailliert beschreibt.

Italiano :

La Clairette de Die è, qui, una storia antica. L’importanza del vigneto è la prova migliore. Scoprite questo percorso didattico che illustra le diverse fasi della coltivazione della vite sulla terrazza di Vercheny le haut, affacciata sulla Drôme.

Español : Sur les chemins de la Clairette le sentier viticole

La Clairette de Die es, aquí, una historia antigua. La importancia del viñedo es la mejor prueba. Descubra este recorrido didáctico que detalla las diferentes etapas del cultivo de la vid en la terraza de Vercheny le haut con vistas a la Drôme.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-29 par Agence d’Attractivité de la Drôme source Apidae Tourisme