Sur les chemins de la Clairette Les cabanons de vigne Saillans Drôme

Sur les chemins de la Clairette Les cabanons de vigne
2 montée de la Soubeyranne
26340 Saillans
Drôme
Auvergne-Rhône-Alpes

Cet itinéraire vous propose une boucle familiale sur le plateau de la Tour, couvert de vignes destinées à la Clairette de Die. Vous y découvrirez les nombreux cabanons de vigne. En redescendant, il offre une vue imprenable sur le village et les 3 Becs.

This itinerary takes you on a family loop around the Tour plateau, covered with vines destined to produce Clairette de Die. You’ll discover the many vineyard sheds. On the way down, you’ll enjoy a breathtaking view of the village and the 3 Becs.

Diese Route bietet Ihnen einen familienfreundlichen Rundweg über das Plateau de la Tour, das mit Weinreben bedeckt ist, die für die Clairette de Die bestimmt sind. Hier können Sie die zahlreichen Weinbergshäuschen entdecken. Auf dem Weg nach unten bietet sich Ihnen ein atemberaubender Blick auf das Dorf und die 3 Becs.

Questo itinerario vi propone un percorso familiare sull’altopiano di La Tour, ricoperto di vigneti destinati alla Clairette de Die. Scoprirete i numerosi capannoni dei vigneti. Al ritorno, la discesa offre una vista mozzafiato sul villaggio e sulle 3 Bec.

Este itinerario le ofrece un bucle familiar en la meseta de La Tour, cubierta de vides destinadas a la Clairette de Die. Descubrirá los numerosos cobertizos de los viñedos. Al bajar, ofrece una vista impresionante del pueblo y de los 3 Becs.

