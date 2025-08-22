Sur les chemins de la Clairette Sous les Trois Becs Saint-Sauveur-en-Diois Drôme

Sur les chemins de la Clairette Sous les Trois Becs

Sur les chemins de la Clairette Sous les Trois Becs le village 26340 Saint-Sauveur-en-Diois Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Après avoir dépassé une zone de collines boisées vous débarquez dans une île dévolue à la Clairette de Die. Un terroir qui illustre superbement la réalité géographique de notre appellation qui prospère dans les vallées.

http://www.clairette-de-die.com/ +33 4 75 21 29 76

English :

After passing an area of wooded hills, you disembark on an island devoted to Clairette de Die. A terroir that superbly illustrates the geographical reality of our appellation, which thrives in the valleys.

Deutsch :

Nachdem Sie eine bewaldete Hügelzone hinter sich gelassen haben, landen Sie auf einer Insel, die der Clairette de Die gewidmet ist. Ein Terroir, das die geografische Realität unserer Appellation, die in den Tälern gedeiht, hervorragend veranschaulicht.

Italiano :

Dopo aver superato una zona di colline boscose, si arriva a un’isola dedicata alla Clairette de Die. Un terroir che illustra superbamente la realtà geografica della nostra denominazione, che prospera nelle valli.

Español :

Tras pasar por una zona de colinas boscosas, se llega a una isla dedicada a Clairette de Die. Un terruño que ilustra magníficamente la realidad geográfica de nuestra denominación, que se desarrolla en los valles.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-29 par Agence d’Attractivité de la Drôme source Apidae Tourisme