Sur les Chemins de la Clairette Un balcon sur le Haut-Diois Barnave Drôme

Sur les Chemins de la Clairette Un balcon sur le Haut-Diois

Sur les Chemins de la Clairette Un balcon sur le Haut-Diois 26310 Barnave Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Orienté est-ouest, le Serre de Corps qui domine Barnave a le bon goût d’offrir son adret marneux ensoleillé aux vignerons tandis que le charme du village opère à plein avec ses façades empierrées, ses ruelles et ses passages voûtés.

http://www.clairette-de-die.com/ +33 4 75 21 29 76

English :

Facing east-west, the Serre de Corps overlooking Barnave has the good taste to offer its sunny marly slope to the winegrowers, while the charm of the village comes into its own with its stone-paved facades, narrow streets and vaulted passageways.

Deutsch :

Der Serre de Corps, der Barnave überragt, ist in Ost-West-Richtung ausgerichtet und bietet den Winzern seinen sonnigen Mergelhang, während der Charme des Dorfes mit seinen Steinfassaden, Gassen und gewölbten Durchgängen voll zur Geltung kommt.

Italiano :

Orientata in direzione est-ovest, la Serre de Corps, che domina Barnave, ha il buon gusto di offrire il suo soleggiato versante marnoso ai viticoltori, mentre il fascino del villaggio si manifesta pienamente con le sue facciate in pietra, le sue stradine e i suoi passaggi a volta.

Español :

Orientado de este a oeste, el Serre de Corps, que domina Barnave, tiene el buen gusto de ofrecer su soleada ladera margosa a los viticultores, mientras que el encanto del pueblo se manifiesta plenamente con sus fachadas de piedra, sus calles estrechas y sus pasajes abovedados.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2015-03-25 par Agence d’Attractivité de la Drôme source Apidae Tourisme