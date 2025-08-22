Sur les chemins de l’histoire Quinéville Manche

Sur les chemins de l’histoire

La seconde guerre mondiale a marqué la région de son empreinte. Vous découvrirez ici de nombreux vestiges de l’occupation allemande et de la libération. Mais au fil des chemins, de belles demeures et de beaux points de vue sur la mer s’offriront également à vos yeux, sans parler de la chapelle Saint Michel, ces anciennes voies pèlerines aujourd’hui retrouvées.

English : Sur les chemins de l’histoire

World War II left its mark on the region. Here you will discover many vestiges of the German occupation and liberation. But along the way, beautiful houses and beautiful views of the sea will also offer themselves to your eyes, not to mention the chapel of Saint Michael, these ancient pilgrimage routes that have now been rediscovered.

Deutsch :

Der Zweite Weltkrieg hat der Region seinen Stempel aufgedrückt. Sie werden hier zahlreiche Überreste der deutschen Besatzung und der Befreiung entdecken. Aber auf den Wegen werden sich Ihren Augen auch schöne Häuser und Aussichtspunkte auf das Meer bieten, ganz zu schweigen von der Kapelle Saint Michel, diesen alten Pilgerwegen, die heute wiedergefunden wurden.

Italiano :

La Seconda guerra mondiale ha lasciato il segno nella regione. Qui scoprirete molte vestigia dell’occupazione tedesca e della liberazione. Ma lungo il percorso vedrete anche belle case e splendide viste sul mare, per non parlare della cappella di Saint Michel, delle antiche vie di pellegrinaggio oggi riscoperte.

Español :

La Segunda Guerra Mundial dejó su huella en la región. Aquí descubrirá muchos vestigios de la ocupación alemana y de la liberación. Pero a lo largo del camino, también verá hermosas casas y bellas vistas del mar, sin olvidar la capilla de Saint Michel, las antiguas rutas de peregrinación que ahora se han redescubierto.

