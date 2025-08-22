Sur les chemins des femmes de la terre Calmels-et-le-Viala Aveyron

Sur les chemins des femmes de la terre

Sur les chemins des femmes de la terre 12400 Calmels-et-le-Viala Aveyron Occitanie

Entre vallée du Dourdou et vallée du Gos, une boucle au départ du Viala, petit village déployé dans son théâtre de verdure, qui bruisse du souvenir des femmes et des hommes ayant façonné ces paysages

http://www.roquefort-tourisme.fr/fr +33 5 65 58 56 00

English : On the paths of the women of the land

Between the Dourdou Valley and the Gos Valley, a loop starting from Viala, a small village unfolding in its natural green amphitheatre, whispering with the memory of the women and men who shaped these landscapes.

Deutsch :

Zwischen Dourdou- und Gos-Tal, ein Rundweg ab Le Viala, einem kleinen Dorf in einem grünen Theater, in dem die Erinnerung an die Frauen und Männer, die diese Landschaften geformt haben, lebendig wird

Italiano :

Tra le valli del Dourdou e del Gos, un percorso ad anello che parte da Le Viala, un piccolo villaggio immerso in un teatro di verde, che si riempie dei ricordi degli uomini e delle donne che hanno plasmato questi paesaggi

Español : En los caminos de las mujeres de la tierra

Entre el valle del Dourdou y el valle del Gos, un circuito que parte de Viala, un pequeño pueblo desplegado en su teatro de verdor, que murmura el recuerdo de las mujeres y los hombres que moldearon estos paisajes.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-08 par ADT Aveyron