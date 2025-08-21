Sur les hauteurs de Balagny Balagny-sur-Thérain Oise

Sur les hauteurs de Balagny A pieds Difficulté moyenne

Sur les hauteurs de Balagny Mairie, Place Gabriel Peri 60250 Balagny-sur-Thérain Oise Hauts-de-France

Durée : 135 Distance : 9300.0 Tarif :

Cette balade dans les rues de Balagny, au milieu des murs en moellons, vous fera découvrir le village.

Difficulté moyenne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sur les hauteurs de Balagny

This stroll through the streets of Balagny, amidst the rubble stone walls, will introduce you to the village.

Deutsch : Sur les hauteurs de Balagny

Bei diesem Spaziergang durch die Straßen von Balagny, inmitten von Bruchsteinmauern, lernen Sie das Dorf kennen.

Italiano :

Questa passeggiata per le strade di Balagny, tra le mura in pietra, vi farà scoprire il villaggio.

Español : Sur les hauteurs de Balagny

Este paseo por las calles de Balagny, entre los muros de piedra de escombros, le ayudará a descubrir el pueblo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-06 par SIM Hauts-de-France